スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』(ダブエス)のオープニングムービーと新CM2種が公開された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』は、2021年初春リリース予定のスマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム。OP楽曲は、Argonavisが歌う「AAside(ダブルエーサイド)」。『ダブエス』でリズムゲームとして遊べるライブ動画や、実装予定のゲーム内イラストなどが盛り込まれている。

また、『ダブエス』の新CM「Argonavis ver.」と「GYROAXIA ver.」の2種が公開された。CMナレーションは、七星蓮役・伊藤昌弘と旭那由多役・小笠原仁の録り下ろしとなっている。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.