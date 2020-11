スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・エルロンド<慧眼の錬金術師>(CV.浪川大輔)が登場し。

エルロンド<慧眼の錬金術師>は、イルリの下で錬金術の知識を深め冷却液を開発。ビナンを劇的に進歩させ、誰よりもビナンを愛しビナンの発展に人生を注ぐ……といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、不協の毒を駆使し、継続ダメージや様々な補助効果を併せて戦うトリッキーなキャラクターとなっている。

