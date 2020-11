スマートフォン向けアプリ『D4DJ Groovy Mix』にてポーカーイベント「ハッピーサプライズ大作戦!」が開催されている。

「ハッピーサプライズ大作戦!」では、フリーライブ、マルチライブをプレイしてイベントPtを集めて、達成報酬を獲得できる。

「ポーカーイベント」ではトランプ遊びの一種「ポーカー」と同じように、配られる2枚の手札と、ボルテージを消費してライブをするごとに1枚ずつ捲られていく最大5枚の場札を組み合わせて役をつくることでコインや称号を獲得できる。ボルテージを消費してライブをするごとに貯められていくベットコインと、5回ライブをして作った「役」のレートによってコインを獲得でき、最大ベットコインの2000倍のコインが獲得可能となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.