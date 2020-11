スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』が『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』と11月18日よりコラボすることを発表した。

「ロストディケイド』×『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』コラボを先んじて、事前ログインボーナス配布が決定した。ログインするだけで、コラボ開始時すぐにイベント専用ショップで使用できるアイテム「歌唱石」が毎日プレゼントされる。ログインボーナス配布期間は12月2日まで。

