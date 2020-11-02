ASUS JAPANは11月2日、AMDのデスクトップ向け新型GPUとして先日正式発表のあったRadeon RX 6800シリーズを搭載するグラフィックスカードの新製品として、ROG STRIXシリーズから2モデル、TUF Gamingシリーズから2モデルの計4モデルのラインナップを発表した。現時点では価格、発売日ともに未定。
発表されたラインナップは以下の4モデル。
ROG STRIX LC Radeon RX 6800 XT OC Edition
- 製品名：ROG STRIX LC Radeon RX 6800 XT OC Edition
- 搭載GPU：RX 6800 XT
- メモリ速度：16Gbps
- インタフェース：USB Type-C×1、HDMI 2.1b×2、DisplayPort 1.4a×1
- 冷却ユニット：オールインワン水冷
ROG STRIX Radeon RX 6800 OC Edition
- 製品名：ROG STRIX Radeon RX 6800 OC Edition
- 搭載GPU：RX 6800
- メモリ速度：16Gbps
- インタフェース：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 1.4a×3
- 冷却ユニット：Axial-tech トリプルファン
TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC Edition
- 製品名：TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC Edition
- 搭載GPU：RX 6800 XT
- メモリ速度：16Gbps
- インタフェース：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 1.4a×3
- 冷却ユニット：Axial-tech トリプルファン
TUF Gaming Radeon RX 6800 OC Edition
- 製品名：TUF Gaming Radeon RX 6800 OC Edition
- 搭載GPU：RX 6800
- メモリ速度：16Gbps
- インタフェース：HDMI 2.1b×1、DisplayPort 1.4a×3
- 冷却ユニット：Axial-tech トリプルファン
今回ASUS JAPANの発表した各モデルの価格、発売日は未定だが、米AMDはRadeon RX 6800シリーズを11月18日から順次発売するとアナウンスしており、参考価格は「Radeon RX 6800 XT」が649ドル、「Radeon RX 6800」が579ドルとなっている。