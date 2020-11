セイコーウオッチの「セイコー 5スポーツ」は、日本製のメカニカルムーブメントを搭載したカジュアルウオッチブランド。そのセイコー 5スポーツから、TVアニメ「NARUTO-ナルト-」「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」とのコラボレーションモデルが登場する。

任務に立ち向かうキャラクターをモチーフにした全7モデルをラインアップ。各モデルとも、2020年12月11日発売、限定6,500本、価格は53,900円(税込)。詳細は特設サイトを参照のこと。

Seiko 5 Sports NARUTO & BORUTO Limited Edition

共通の仕様として、ケース素材はステンレススチール、ケースサイズは外径42.5×厚さ13.4mm、ストラップ素材はナイロン、風防はハードレックス(強化ガラス)、防水性能は10気圧。

自動巻き機械式ムーブメントは「キャリバー 4R36」、パワーリザーブは約41時間。裏ぶたはムーブメントの動きが見えるシースルーバックで、シリアルナンバーと「LIMITED EDITION」、および各キャラクターの家紋や紋章をマーキングしている。

<うずまきナルト>モデル・SBSA092

<うちはサスケ>モデル・SBSA091

<奈良シカマル>モデル・SBSA097

<ロック・リー>モデル・SBSA095

<我愛羅>モデル・SBSA093

<うずまきボルト>モデル・SBSA087

<うちはサラダ>モデル・SBSA089

(c)K S/S・T・P (c)2002MK - 2007SP (c)2002MK - 2017BORUTO (c) 2002MK - 2017BORUTO Licensed by PC

(c)2002 MK Licensed by MDI. (c)2002MK - 2017BORUTO Licensed by MDI. (c)2002MK (c)2002MK - 2017BORUTO