スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にてオリジナルストーリーイベント「Stand up! Girl!!」が開催された。

イベント「Stand up! Girl!!」では、新たな並行世界のキャラクターとしてマリア[Another]とセレナ[Another]が初登場。本イベントのクエストを遊ぶことで並行世界のマリア[Another]とセレナ[Another]のエピソードが楽しめるとのこと。

●オリジナルストーリーイベント「Stand up! Girl!!」

瘴気をまとった怪物が街を襲うッ! 陰で糸を引くのは、一度は倒したはずの宿敵……ッ! 時を同じくして、 装者たちの前に現れた謎の教師と少女――その正体は、 並行世界のおっきなセレナと ちっちゃなマリアだったッ!? 彼女たちは敵か、味方か。世界の存亡を賭けた戦いが再び始まるッ!

開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「ドーナツ」をドロップ報酬として手に入れることができ、集めたアイテムはショップにて、「並行世界」マリアの★5シンフォギアカード「マリア・カデンツァヴナ・イヴ【GIGANTIC†BREAKTHROUGH】」や各種強化素材などと交換することができる。イベントクエストは「MA1-3:雑音と不協和音と」をクリア後にプレイできるようになる。開催期間は11月30日16:59まで。

