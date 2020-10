パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』と『鬼滅の刃』コラボが期間限定開催中。

今回のコラボでは、主人公の「竈門炭治郎」をはじめ、「煉獄杏寿郎」や「鬼舞辻無惨」など、高い人気を誇るキャラクター達が、コラボガチャやコラボダンジョンに続々と登場する。

また、コラボダンジョンでは様々な“鬼”達が道中に立ちはだかり、最奥では「猗窩座」が待ち構えている。あわせて、スペシャルダンジョン「鬼滅の刃【固定チーム】」も登場。それ以外にも、ログインボーナスとして「赫灼の子・竈門炭治郎」が必ず手に入る他、モンスター交換所にコラボキャラクターがラインナップしている。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.