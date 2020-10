スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』に『デ・ジ・キャラット』より「でじこ<未来の大女優>」(CV:真田アサミ)が期間限定登場し、ゲーム内ミニイベント「未来の大女優-アウロラ降臨-」が開催された。

『ロストディケイド』では10月21日10:59までの間、ピックアップガチャにでじこ<未来の大女優>が期間限定で登場する。

でじこ<未来の大女優>はデ・ジ・キャラット星からやってきた第一王女。愛らしい見た目とは裏腹に、毒のある性格で、この世界で大女優になるためにやってきた、といったキャラクター。ゲーム内では、味方全体のHP回復量をアップし、後列の敵に範囲攻撃を行うといったキャラクターとなっている。

そして、ミニイベント『未来の大女優-アウロラ降臨-』が開催中。イベント参加条件は「チュートリアル完了済」「団長レベル22以上」。でじこ役真田アサミの録りおろしボイスが楽しめるゲーム内ミニイベントになっているとのこと。開催期間は10月21日10:59まで。

(C)BROCCOLI Illust.Koge-Donbo*, (C)ブロッコリー・TBS,

(C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED