デル、第11世代Intel Core搭載PC 10機種 - スタイラスを内蔵できるNew Inspiron 13など

デルは10月2日、InspironならびにVostroシリーズのPC製品に、第11世代Intel Coreプロセッサを搭載する新モデルを発表した。

タッチパネルを採用し、アクティブペンが付属するノートPC「New Inspiron 13 7000 (7306) 2-in-1」は本日より発売。価格は124,980円(税別)から。

Dell「New Inspiron 13 7000 (7306) 2-in-1」

New Inspiron 13 7000 2-in-1は、13.3型タッチ対応ディスプレイを搭載する2-in-1ノートPC。Dolby Visionに対応し、sRGB 100%カバーの色域と300ニットの明るさを兼ね備え、最大40倍の明るさと最大10倍の濃い黒を表示してハイライトが際立つ表示が可能だという。第11世代Intel Coreプロセッサを搭載してEVOプラットフォームに準拠する。

全CTOモデルでMicrosoft Pen Protocol 2.0に対応するアクティブペンを付属する。4,096段階の筆圧検知、クイックキー消去ボタン、Bluetooth接続を利用可能。ペンはPC内部に収納でき、収納時に充電も行える。標準構成仕様ではIntel Core i5-1135G7、8GB 4267MHz LPDDR4x、512GB M.2 PCIe NVMe SSDを搭載。OSにWindows 10 Homeをインストールし、価格は124,980円(税別)。

インタフェースにUSB 3.2 Gen1×1、Thunderbolt 4×1、ヘッドホン出力×1、HDMI 2.0×1とカードリーダーを搭載。バッテリーは60Whr 4セルで、本体サイズはW305.19×D206.40×H15.94mmで、重さは約1.274kg。

Dell「New Inspiron 24 5000 フレームレス デスクトップ コンピューター」

一体型PCとして「New Inspiron 24 5000フレームレス デスクトップ コンピューター」と「New Inspiron 27 7000 フレームレス デスクトップ コンピューター」をラインナップ。フレームレスディスプレイ、ポップアップ型Webカメラを搭載する。

前者の24型モデルはIntel Core i3-1115G4、8GB DDR4 2666MHz、256GB M.2 PCIe NVMe SSDを搭載。OSにWindows 10 Homeをインストール。本日より発売し、価格は92,980円(税別)。

後者の27型モデルはIntel Core i5-1135G7、8GB DDR4 2666MHz、256GB M.2 PCIe NVMe SSD、1TB HDDを搭載。OSにWindows 10 Homeをインストール。本日より発売し、価格は119,980円(税別)。

この他、現行モデルのデザインを変更せず、第11世代Intel Coreプロセッサの搭載で製品をアップグレードしてリフレッシュする。販売開始予定日とモデル名は以下の通り。

10月9日から販売開始予定の製品

New Inspiron 14 5000 2-in-1(5406)

10月13日から販売開始予定の製品

New Inspiron 13 7000(7300)

New Inspiron 13 5000 (5301)

New Inspiron 14 5000 (5402)

New Inspiron 15 5000 (5502)



10月中旬から販売開始予定の製品

New Vostro 15 5000 (5502)

New Vostro 14 5000 (5402)

New Vostro 13 5000 (5301)