スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・ナタリア<幽明のお針子>(CV.戸松遥)が登場した。

ナタリア<幽明のお針子>は、幽明郷の亡霊軍団を率いる強力な亡霊。生前はお針子で、面倒見の良い母性的な女性。すべての元凶であるペルセポネーを憎んでいる、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、人形が存在する時に発動する追加効果を駆使しながらダメージを与えたり、味方をサポートしたりするのが得意なキャラクター。「お針子」は味方全員に特定のダメージ軽減効果を付与。対象のスキル発動時に人形を召喚。「針と糸の交差」は味方全体の防御力を高め、人形がいる場合、追加効果を付与する。「運命のもつれ」は敵全体にダメージ。人形がいる場合、敵前列が受けるダメージをアップする状態を付与。「交錯する絶望」は人形以外の敵全体にダメージ。人形の数により、敵全体へ追加ダメージ。

