スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』が「美味しいお肉 presents 和牛券」キャンペーンを開催した。

「美味しいお肉 presents 和牛券」キャンペーン

『ロストディケイド』では、令和2年9月29日の語呂合わせで「にくにく」になることを記念して、ゲーム内キャラクター「美味しいお肉<被食の悪魔>(CV:大西沙織)」のピックアップガチャを開始した。

また、抽選で1名に1万円相当の和牛券が当たる「美味しいお肉 presents 和牛券」キャンペーンを実施。『ロストディケイド』公式Twitterをフォローし、指定のツイートをRTすることで応募完了となる。応募締切は10月2日14:59まで。詳細は公式サイトにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED