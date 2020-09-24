バトルロイヤルゲーム『荒野行動』にて、コスプレイヤーのえなこさんとのコラボが開催中だ。
『荒野行動』は最大100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、最後の1人になるまで戦闘を行うTPSバトルロイヤルゲーム。コラボでは、「えなこ限定ガチャ」にて、限定デザインの武器やボイス、衣装といったアイテムが登場する。
コラボ衣装「キュートな小悪魔」のデザインは、バーチャルYouTuber（VTuber）輝夜月やピンキーポップヘップバーンのキャラクターデザインを担当するイラストレーターのMikaPikaZoさんによるもの。コラボ期間は10月6日まで。
荒野行動×えなこコラボ、本日より開催🎉— 荒野行動-『KNIVES OUT』公式 (@GAMEKNIVESOUT) September 24, 2020
空間制限を超えて、いよいよ@enakocosさんがゲーム内であなたと会える😆
コラボ衣装3セットは期間限定で実装！
3つの雰囲気の彼女は、どれが一番すき？
本文RTした方の中から抽選で20名様にコラボ限定サイン入り写真を贈呈✨<a href="https://twitter.com/hashtag/%E8%8D%92%E9%87%8E%E3%81%88%E3%81%AA%E3%81%93%E3%83%A9%E3%83%9C?src=hash&refsrc=twsrc%5Etfw">#荒野えなこラボ #荒野行動 pic.twitter.com/4Gx8U2TPzH