バトルロイヤルゲーム『荒野行動』にて、コスプレイヤーのえなこさんとのコラボが開催中だ。

えなこコラボ開催中

『荒野行動』は最大100人のプレイヤーが無人島に降り立ち、最後の1人になるまで戦闘を行うTPSバトルロイヤルゲーム。コラボでは、「えなこ限定ガチャ」にて、限定デザインの武器やボイス、衣装といったアイテムが登場する。

コラボ衣装「キュートな小悪魔」のデザインは、バーチャルYouTuber（VTuber）輝夜月やピンキーポップヘップバーンのキャラクターデザインを担当するイラストレーターのMikaPikaZoさんによるもの。コラボ期間は10月6日まで。