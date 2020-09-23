日本エイサーは9月23日、ゲーミングブランド「Nitro」から、23.8型液晶ディスプレイ「XV240YPbmiiprfx」を発表した。9月24日に発売する。価格はオープン、店頭予想価格は30,000円前後（税込）。

リフレッシュレート165Hzに対応する高速駆動の23.8型ゲーミング液晶ディスプレイ。応答速度は通常2msだが、オーバードライブをExtremeに設定することで、0.5msまで高速化できる。AMD FreeSync Premiumにも対応し、動きの速いゲームの残像や画像の表示遅延、カクツキを最小限に抑える。

非光沢のIPS液晶パネルを採用し、画面解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）。色再現性はsRGB 99％でHDR10に対応する。眼の疲労対策として、フリッカーレス技術とブルーライトシールド機能を搭載する。

背面

スタンドの可動域が広く、上20度・下5度のチルト、360度のスイーベル、120mmの高さ調整が可能。90度のピボットは左右どちらの方向でも行える。2W+2Wのステレオスピーカーを内蔵し、VESAマウントは100×100mmに対応。

そのほか主な仕様は、視野角が水平垂直とも178度、輝度が250cd/平方メートル、コントラスト比が1,000:1（ACM100,000,000:1）、応答速度が2ms（GTG）。映像入力インタフェースはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1。本体サイズはW540×D234×H379～499mm、重さは約4.93kg（スタンドあり）。