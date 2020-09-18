NTTドコモは、28GHz帯（ミリ波）を利用した5Gサービスを、2020年9月23日から開始する。スタートすれば、提供開始時点で受信時最大4.1Gbps、送信時最大278Mbpsの高速通信が可能。また、2020年冬以降は送信時最大480Mbpsになるという（いずれも理論値）。
スタート時の対応機種は、データ通信製品「Wi-Fi STATION SH-52A」のみ。2020年冬以降、ソフトウェアアップデートでarrows 5G F-51AおよびGalaxy S20＋ 5G SC-52Aが順次対応する予定だ。なお、対応機種を持っていれば、通常の5Gサービス料金でミリ波も利用できる。
ミリ波の対応エリアは2020年9月末時点で164カ所（下記）の見込み。
|北海道
|札幌ドーム：観客席、ドーム前周辺
JR札幌駅：南口周辺、北口（東）周辺
札幌駅前通地下広場：北大通交差点広場（西）周辺
|東北
|JR仙台駅：西口ペデストリアンデッキ周辺（仙台PARCO、エスパルII付近）、BiVi仙台駅東口前広場周辺、東口 高速バス乗り場周辺
JR山形駅：東口ペデストリアンデッキ周辺
Jヴィレッジ：北側道路周辺、東側駐車場周辺
|関東
|成田国際空港：第三ターミナル フードコート周辺
東京国際空港：第一旅客ターミナルチェックインカウンター周辺、第二旅客ターミナルチェックインカウンター周辺、第三旅客ターミナル到着ゲート周辺、江戸小路周辺
渋谷スクランブルスクエア：SHIBUYA SKY､SHIBUYA QWS
横浜国際総合競技場：観客席、入場ゲート周辺
|北陸
|JR金沢駅：兼六園口出口周辺～鼓門周辺、兼六園口地下
香林坊：アトリオ広場～香林坊バス停周辺
|東海
|ナゴヤドーム：docomo 5G プライム・ツイン
豊田スタジアム：観客スタンド、東イベント広場周辺、西イベント広場周辺
久屋大通公園：エンゼル広場周辺
|関西
|JR京都駅：八条口前広場周辺、北側中央口前広場周辺
東大阪市花園ラグビー場：スタンド、入場ゲート周辺
JR大阪駅：駅前交差点周辺
|中国
|JR広島駅：南口噴水周辺
MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島：入場スロープ周辺
エディオンスタジアム広島：観客席、入場ゲート周辺
|四国
|JR高松駅：駅構内、駅前広場周辺、バスターミナル周辺
道後温泉：道後温泉本館周辺
|九州
|福岡PayPayドーム：スタジアム内
JR博多駅：博多口 駅前広場周辺
大分スポーツ公園総合競技場：スタジアム内