「CES 2021」は“オールデジタル”で1月11日〜14日開催。米CTA発表

全米民生技術協会(CTA)は、世界最大級の家電・テクノロジー見本市「CES 2021」を“オールデジタル”で、2021年1月11日〜14日(現地時間)に開催すると発表した。

当初は“リアルイベント”(in-person event)として2021年1月6~9日に開催する計画だったが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を受け、今年7月にオンライン上で開催する方針に転換(既報)。今回、正式な会期が決まったかたちだ。開催スケジュールは以下の通り。

なお、「CES 2022」については「フィジカルショーとデジタルショーの最高の要素を組み合わせ、ラスベガスに戻る予定」としている。

🔔 Save the (new) date 🔔#CES2021 will now take place January 11 through January 14, 2021



