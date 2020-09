メディアミックスプロジェクト『D4DJ』に登場するユニット・Lyrical Lilyのカバー楽曲「ふ・れ・ん・ど・し・た・い」のリリックビデオ公開を記念して、Twitterプレゼントキャンペーンが開催中。

Lyrical Lilyプレゼントキャンペーン

現在、『D4DJ Groovy Mix』公式Twitterにてプレゼントキャンペーンが開催中。プレゼント内容は、「D4DJ Groovy Mix」最高レアカードイラスト使用のLyrical Lily キャラクターサイン入りイラスト色紙(全4種)。色紙は全4種で1名にプレゼント。キャンペーン期間は9月15日23:59まで。詳細は公式Twitterにて。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved.