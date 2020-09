スマートフォン向けゲームアプリ『戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED』にて、オリジナルストーリーイベント「TWIN HEART MELODY」が開催中。

イベント「TWIN HEART MELODY」では、立花響、風鳴翼、雪音クリスに続く新たな「並行世界」のキャラクターとして月読調と暁切歌が初登場。「並行世界」の月読調と暁切歌のエピソードを楽しむことができる。

開催期間内にオリジナルストーリーのイベントクエストが開放。イベントクエストではアイテム「エナドリ」をドロップ報酬として手に入れることができる。また、集めたアイテムはショップにて、「並行世界」の調の★5シンフォギアカード「月読調【禁巧β式・斬滅砲マシーナリー】」や各種強化素材などと交換することができる。期間は9月30日16:59まで。

