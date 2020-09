スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』がTVアニメ『転生したらスライムだった件』とのコラボを開始した。コラボキャラクターを紹介。

●『ロストディケイド』×『転生したらスライムだった件』コラボ登場キャラクター紹介

・リムル(スライム)CV:岡咲美保

サラリーマンの三上悟が、事件に巻き込まれた後異世界に転生した姿。温厚でやや情に流されやすい性格。ゲーム内の特徴としては、フルポーションと魔素の組み合わせで耐久力やサポート面に優れる。

・リムル(人型) CV:岡咲美保

スライムのリムルが、シズという女性を「捕食者」で取り込むことで人に変身できるようになった姿。温厚でやや情に流されやすい性格。ゲーム内の特徴としては、バフ除去効果や相手への防御力ダウンを絡めて相手にダメージを与えることができる。

・シュナCV:千本木彩花

薄桃の髪に白磁色の角、真紅の瞳を持つ鬼人族(キジン)。気立てが良いが、ハッキリと物を言う性格。ゲーム内の特徴としては、回復や味方に魔素を付与することでサポートが得意。

・シオンCV:M・A・O

紫色の髪と、黒曜石のような角を持つリムルの秘書兼護衛役。大雑把な性格で、つい力押ししてしまう。ゲーム内の特徴としては、スタンや攻撃ダウンなどで敵の妨害をしながら味方のサポートをすることができる。

・ベニマルCV:古川慎

真紅の髪と瞳、漆黒の角を持つ大鬼族(オーガ)族長の息子。正義感の強い性格。ゲーム内の特徴としては、魔素、覇怒、火焔の層数に応じてダメージを与えることができさらに灼熱効果でダメージを与える。

・ミリムCV:日高里菜

『破壊の暴君(デストロイ)』の二つ名を持つ、世界最古の魔王の一柱(ひとり)。機転も利くが、気まぐれな性格。ゲーム内の特徴としては、ダメージを与えながら回復や魔素の付与を行い戦うことができる。

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会 (C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED