DJライブ×アニメ×ゲームのメディアミックスプロジェクト『D4DJ』が毎週金曜22時から配信中の番組『#D4DJ_DJTIME』の9月前半出演キャストが発表された。

8月よりスタートした、毎週金曜22:00配信のラジオ「#D4DJ_DJTIME」。『D4DJ』のオリジナル楽曲やカバー楽曲に加え、ブシロードコンテンツの楽曲を交えてのDJパフォーマンスを披露するという内容になっている。配信媒体はミクチャ。

今回は8月後半の出演キャストが発表された。9月11日配信回には燐舞曲より三宅葵依役・つんこ、9月11日配信回にはMerm4idより日高さおり役・葉月ひまりが出演が出演する。。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Donuts Co. Ltd. All rights reserved. illust: やちぇ