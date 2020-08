9月19~30日に開催される「ブシロードゲーム祭り」の特設サイトが公開された。

「ブシロードゲーム祭り」は、オンラインでは連日YouTube配信、オフラインではStoreMixaでのグッズ販売や対象会場での展示などを実施するイベント。ブシロードが提供する。スマートフォン向けアプリや、トレーディングカードゲームなどが大集合する内容となっている。特設サイトはコチラ。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved.

(C)AZONE INTERNATIONAL・acus/アサルトリリィプロジェクト (C)Pokelabo, Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)Shaft

(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)KLabGames (C)SUNRISE

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc.

(C)RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED

(C)Project Revue Starlight (C)2020 Ateam Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc.

(C)Donuts Co. Ltd. All rights reserved.

(C)許斐 剛/集英社・NAS・新テニスの王子様プロジェクト

(C)臼井儀人 / 双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

(C)2017-2020 cover corp.

(C)Frontwing

(C)BUSHI