ゲーム・エンタメ総合情報サイト「ファミ通.com」の三代川正編集長による特別企画『「auスマートパスプレミアム」のすすめ<挑戦編>』が27日、公開された。

「auスマートパスプレミアム クラシックゲーム」では、クラシックゲームの名作を順次提供。アプリ内課金やダウンロード不要で、プレイすることができる。今回の特別企画では、現在配信中や配信予定のタイトルから、おすすめゲームをピックアップ。三代川編集長が当時の思い出や魅力を紹介していく。

『ワルキューレの冒険 時の鍵伝説』について、三代川編集長は「主人公ワルキューレがマーベルランドを舞台に冒険をくり広げるアクションRPG。かわいいイラストが話題となり、『ワルキューレの伝説』などのシリーズ作品も発売された」と解説。

「実際にワルキューレを操作し、剣や魔法で敵を倒して成長させていくというスタンダードなゲームシステムながら、ヒントがとても少なく、どこに行けばいいか、そもそも何をすればいいのか迷うこともしばしば」と難易度の高いゲームであることを伝え、「“auスマートパスプレミアム クラシックゲーム”のセーブ機能も、ネット検索もある、今だからこそクリアしたい1本」と勧めた。

そのほか、『シティコネクション』『忍者じゃじゃ丸くん』『美少女雀士スーチーパイ』『いっき』についても熱く語っている。

(C) ARC SYSTTEM WORKS

(C) CITY CONNECTION., LTD.

(C) BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

(C) SUNSOFT