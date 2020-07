スマートフォン向けアプリ『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』がバーチャル・シンガー「初音ミク」とのコラボレーション企画第3弾を開催。

本コラボレーション企画では、コラボレーションカバー楽曲「右肩の蝶」、「深海少女」、「劣等上等」の追加や、描きおろしコラボレーションイラストに登場するメンバー15人分のライブ衣装をプレゼントするログインキャンペーンなどを実施。期間中、ゲームにログインすると、コラボレーションメンバー15人のコラボレーションライブ衣装や、「初音ミクコラボドリンク(ライブブースト10回復)」、合計「スター×500」、「奇跡のクリスタル×10」などがプレゼントされる。

また、楽曲追加に合わせ、アプリ内で見られるMVとして、各コラボレーション楽曲の「歌ってみた動画」を順次追加するほか、コラボレーション企画第3弾を記念して、「初音ミク」バージョンの期間限定スキンが再登場する。

さらに、ジャケットイラストがプリントされた「キャンバスアート」がプレゼントされるTwitterキャンペーンなども行われる。そして、8月1日13:00より、YouTube Liveにて「ガルパ×初音ミクコラボ第3弾開催記念VOCALOIDカバー楽曲生放送」が開催される。本配信は、、これまで『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』がカバーしてきたVOCALOID楽曲をフルコーラスで放送する、限定生配信番組となっている。出演は中島由貴(Roselia今井リサ役)、西尾夕香(Morfonica 広町七深役)、Raychell(RAISE A SUILEN レイヤ役)。コラボレーション企画第3弾の開催は8月11日14:59まで。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net VOCALOID and VOCALO are trademarks of Yamaha Corporation.