スマートフォン向けアプリ『けものフレンズぱびりおん』が7月26日にアプリリリース2.5周年を迎え、それを記念したキャンペーンを開催中。

『けものフレンズぱびりおん』は、『けものフレンズ』を題材としたフレンズ観察ゲーム。ゲームの舞台であるジャパリパークパビリオン内の各エリアに、「あそびどうぐ」と「ジャパリまんじゅう」を配置すると、フレンズが遊びにやってくるという内容。

2.5周年を記念して、期間中にログインすることで、毎日「ピカピカ150こ」がプレゼントされる。期間は8月1日23:59まで。

また、期間限定のSSプリンターも登場する。SSプリンターは2019年に登場した期間限定★★★あそびどうぐや2周年記念に登場した「パビリオンドームの模型」のみ作れるとのこと。実施機関は8月1日14:59まで。

