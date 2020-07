スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』にてイベント「氷雪盛宴」が開催中。

●イベント「氷雪盛宴」

カティは、お姉さんを追うために、「氷雪盛宴」のチャンピオンを取ろうと決めた。彼女はあなたに修行の協力を申し込んで、偶然に会ったクリスティーナの協力も得られた。ただし、重ねてきた失敗は彼女のメンタルを崩壊まで削っていく。その同時に、あなたはクリスティーナが何か隠し事をしていることを気付いた。開催日に迫っていく中、挫折をし続けたカティは果たして、「氷雪盛宴」のリングに立って念願のチャンピオンをとれるのか?

イベント参加条件は「チュートリアル完了済」、「団長レベル22以上」となっており、イベント期間は8月5日11:00まで。

