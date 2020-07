Galaxyは、発売中の最新スマートフォン「Galaxy S20+ 5G」と男性ヒップホップアイドルグループ「BTS」がコラボレーションした特別モデル「Galaxy S20+ 5G BTS Edition」の国内発売を決定した。国内ではau限定で、2020年9月上旬より発売する。

「Galaxy S20+ 5G BTS Edition」

同モデルの本体カラーは「BTS」のイメージカラーであるパープルを基調とし、「BTS」のロゴマークを背面にあしらった。彼らの象徴的なアイコンであるハートマークを背面カメラ部分や専用パッケージにレイアウトしたほか、スクリーンやサウンド、アニメーションなど、「BTS」のオリジナルテーマがプリインストールされた特別仕様になっている。また、“I Believe in Your Galaxy”コラボレーションステッカーや、メンバー全員のフォトカードを同梱する。

「Galaxy S20+ 5G」は、約6.7インチの大画面と4,500mAhの大容量バッテリーを搭載した、5Gによってさらに身近になる動画視聴やゲームに適したスマートフォン。5G周波数においてSub6に加えミリ波にも対応するため、より高速な通信が可能。背面トリプルカメラに加え、さらに被写界深度を測るToFカメラを採用したクアッドカメラ仕様で、Galaxyでは初の8Kビデオ撮影に対応している。

なお、予約の詳細は7月16日10:00以降にau特設サイトにて告知されるほか、Galaxy Harajukuでの実機展示も今後予定されている。