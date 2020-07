スマートフォン向けゲームアプリ『ロストディケイド』でイベント「海底に眠る迷宮」が開催中。

●イベント「海底に眠る迷宮」

エラーノの依頼をこなしたあなたはテレサ会長の誘いでユア、エレーナ、キャロラインと再びセイレンへやってきた。「君たちをセイレンに呼んだのは私の借金返済のためだ! あなたはテレサ会長に巻き込まれ、海の家で働くことに……。

イベント開催期間は7月15日11:00まで。イベント参加条件は「チュートリアル完了済」、「団長レベル22以上」。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED