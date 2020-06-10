デルとEMCジャパンは6月10日、Dell Precisionモバイルワークステーションの新ラインナップとして、「New Precision 3550 / 3551 / 5550 / 5750 / 7550 / 7750 モバイル ワークステーション」6製品を本日より発売すると発表した。最新の第10世代Intel CoreやXeon、NVIDIA Quadro RTXなどで性能を引き上げ、ボディの薄型・軽量化も施しており、ミッションクリティカルな業務におけるさらなる生産性向上をアピールする。
定番モバイルワークステーションのラインナップを、エントリーのPrecision 3000シリーズから上位のPrecision 7000シリーズまで一気に最新世代へと刷新した。いずれの新製品も、AI搭載のシステム最適化プラットフォーム「Dell Optimizer for Precision」を備えており、これによりユーザーの仕事のやり方を学習、スタイルに合わせて常にシステムをチューニングすることで、継続して最適なパフォーマンスが発揮できるようにしている。
New Precision 3550
New Precision 3550は、コストと性能の両立を狙った15型サイズのモバイルワークステーション。2D CADから、エントリーレベルの3DCAD作業に適している。価格は182,980円(税別、送料込)から。
|■ New Precision 3550のスペック
|CPU
|Core i7-10810U/10610U/10510U
Core i5-10310U/10210U
|GPU
|Intel UHD 620
NVIDIA Quadro P520
|メモリ
|最大32GB
|OS
|Windows 10 Home/Pro
Ubuntu 18.04 SP1
Red Hat 8.0/8.2
|ディスプレイ
|15.6インチHD TN（1366x768）非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）
15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）
15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト100% sRGB色域（Premier Color搭載）
15.6インチ フルHDタッチ対応（1920x1080）ワイドビュー LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）
|サイズ/重量
|W359.1×D236.2×H14.99mm/1.86kg
New Precision 3551
New Precision 3551は、コストを抑えながらより高い性能を備える15型サイズのモバイルワークステーション。CADやプロフェッショナル向けビデオ編集といった高負荷のデザイン作業に適している。価格は194,980円(税別、送料込)から。
|■ New Precision 3551のスペック
|CPU
|Xeon W-10855M
Core i9-10885H
Core i7-10875H/10850H/10750Hbr>Core i5-10400H/10300H
|GPU
|NVIDIA Quadro P620
|メモリ
|最大64GB ECC
|OS
|Windows 10 Home/Pro
Ubuntu 18.04 SP1
Red Hat 8.0/8.2
|ディスプレイ
|15.6インチHD TN（1366x768）非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）
15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）
15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト100% sRGB色域（Premier Color搭載）
15.6インチ フルHDタッチ対応（1920x1080）ワイドビュー LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）
|サイズ/重量
|W359.1×D236.2×H14.99mm/1.86kg
New Precision 5550
New Precision 5550は、狭額縁によるコンパクト化による「世界で最も小型・薄型な15型モバイルワークステーション」をうたう高付加価値モデル。CADやAdobe Creative Cloud Suiteなどのアプリケーションをシームレスに操作できる高い性能も備える。価格は329,980円(税別、送料込)から。
|■ New Precision 5550のスペック
|CPU
|Xeon W-10855M
Core i9-10885H
Core i7-10875H/10850H/10750H
Core i5-10400H
|GPU
|Intel UHD P630
Intel UHD 630
NVIDIA Quadro T1000/T2000
|メモリ
|最大64GB ECC
|OS
|Windows 10 Home/Pro
Windows 10 Pro for Workstations 64
Ubuntu 18.04 LTS
RedHat 8.3
|ディスプレイ
|Gorilla Glass、15.6インチ、FHD+ 1920 x 1200 InfnityEdge、60Hz、非光沢、低ブルーライト、タッチ操作非対応、500ニット、sRGB 100%（最小）、広視野角
Gorilla Glass、15.6インチUHD+、3840 x 2400 InfnityEdge、60Hz、反射防止、低ブルーライト、タッチ操作対応、500ニット、100% AdobeRGB、広視野角
|サイズ/重量
|W344.4×D230.3×H11.6mm/1.84kg
New Precision 5750
New Precision 5750は、同社初という、大画面の17型サイズでありながら世界トップ水準の薄型軽量をコンセプトとしたモバイルワークステーション。第10世代Intel Coreだけでなく、Intel Xeonプロセッサを搭載することもでき、NVIDIA GPUとわせて高い性能も実現する。価格は349,980円(税別、送料込)から。
|■ New Precision 5750のスペック
|CPU
|Xeon W-10885M/10855M
Core i9-10885H
Core i7-10875H/10850H/10750H
Core i5-10400H
|GPU
|Intel UHD P630
Intel UHD 630
NVIDIA Quadro T2000
NVIDIA Quadro RTX 3000
|メモリ
|最大64GB ECC
|OS
|Windows 10 Home/Pro/Enterprise
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Professional China
Windows 10 Pro for Workstations
Ubuntu 18.04 LTS
RedHat 8.3
|ディスプレイ
|17インチ、WLED FHD+、1920x1200、60Hz、非光沢、非タッチディスプレイ、PCベゼル、sRGB100%（最小）、500ニット、WVA
17インチ、WLED UHD+、3840x2400、60Hz、反射防止および汚れ防止、タッチディスプレイ、ETEガラス、Adobe100%（最小）、500ニット、HDR400、WVA
|サイズ/重量
|W374.48×D248.08×H13.15mm/2.13kg
New Precision 7550
New Precision 7550は、15型サイズで最もパワフルと位置付けるモバイルワークステーション。Intel XeonとNVIDIA Quadro RTXの構成も可能で、タワー型ワークステーションに匹敵する性能でAR/VRコンテンツの作成も可能という。価格は277,980円(税別、送料込)から。
|■ New Precision 7550のスペック
|CPU
|Xeon W-10885M/10855M
Core i9-10885H
Core i7-10875H/10850H/10750H
Core i5-10400H
|GPU
|Intel UHD P630
Intel UHD 630
NVIDIA Quadro T1000/T2000
NVIDIA Quadro RTX 3000/4000/5000
|メモリ
|最大128GB ECC
|OS
|Windows 10 Home/Pro/Enterprise
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Professional China
Windows 10 Pro for Workstations
Ubuntu 18.04 LTS
RedHat 8.3
|ディスプレイ
|15インチ、FHD、1920x1080、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、45% NTSC、220ニット、WVA
15インチ、FHD、1920x1080、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% DCIP3、500ニット、WVA
15インチ、FHD、1920x1080、60Hz、タッチスクリーン対応、100% DCIP3、500ニット、WVA
15インチ、UHD、HDR 400、3840x2160、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% Adobe、500ニット、HDR
15.6インチ、UHD、HDR 600、3840x2160、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% Adobe、800ニット、HDR
|サイズ/重量
|W360×D242×H27.36mm/2.49kg
New Precision 7750
New Precision 7750は、17型サイズにおける「最もパワフル」なモバイルワークステーション。XeonとQuadro RTXの構成が可能で、AR/VRコンテンツの作成に使えるタワー型ワークステーション並の性能を備える。価格は284,980円(税別、送料込)から。
|■ New Precision 7750のスペック
|CPU
|Xeon W-10885M/10855M
Core i9-10885H
Core i7-10875H/10850H/10750H
Core i5-10400H
|GPU
|Intel UHD P630
Intel UHD 630
NVIDIA Quadro T1000
NVIDIA Quadro RTX 3000/4000/5000
|メモリ
|最大128GB ECC
|OS
|Windows 10 Home/Pro/Enterprise
Windows 10 Pro Education
Windows 10 Professional China
Windows 10 Pro for Workstations
Ubuntu 18.04 LTS
RedHat 8.3
|ディスプレイ
|17.3インチ、FHD、1920x1080、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、45% NTSC、220ニット、WVA
17.3インチ、IPS FHD、1920x1080、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% DCIP3、500ニット、WVA
17.3インチ、IPS UHD、3840x2160、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% Adobe、500ニット、HDR400
|サイズ/重量
|400×263.6×28.6mm/3.12kg