デルとEMCジャパンは6月10日、Dell Precisionモバイルワークステーションの新ラインナップとして、「New Precision 3550 / 3551 / 5550 / 5750 / 7550 / 7750 モバイル ワークステーション」6製品を本日より発売すると発表した。最新の第10世代Intel CoreやXeon、NVIDIA Quadro RTXなどで性能を引き上げ、ボディの薄型・軽量化も施しており、ミッションクリティカルな業務におけるさらなる生産性向上をアピールする。

2020年モデルに刷新されたDell Precisionシリーズのラインナップ

定番モバイルワークステーションのラインナップを、エントリーのPrecision 3000シリーズから上位のPrecision 7000シリーズまで一気に最新世代へと刷新した。いずれの新製品も、AI搭載のシステム最適化プラットフォーム「Dell Optimizer for Precision」を備えており、これによりユーザーの仕事のやり方を学習、スタイルに合わせて常にシステムをチューニングすることで、継続して最適なパフォーマンスが発揮できるようにしている。

AIを搭載したDell Optimizer for Precisionの様々な機能で、常にシステムパフォーマンスを最適な状態に

New Precision 3550

New Precision 3550は、コストと性能の両立を狙った15型サイズのモバイルワークステーション。2D CADから、エントリーレベルの3DCAD作業に適している。価格は182,980円(税別、送料込)から。





New Precision 3550

■ New Precision 3550のスペック CPU Core i7-10810U/10610U/10510U

Core i5-10310U/10210U GPU Intel UHD 620

NVIDIA Quadro P520 メモリ 最大32GB OS Windows 10 Home/Pro

Ubuntu 18.04 SP1

Red Hat 8.0/8.2 ディスプレイ 15.6インチHD TN（1366x768）非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）

15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）

15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト100% sRGB色域（Premier Color搭載）

15.6インチ フルHDタッチ対応（1920x1080）ワイドビュー LEDバックライト（45% Adobe RGB色域） サイズ/重量 W359.1×D236.2×H14.99mm/1.86kg

New Precision 3551

New Precision 3551は、コストを抑えながらより高い性能を備える15型サイズのモバイルワークステーション。CADやプロフェッショナル向けビデオ編集といった高負荷のデザイン作業に適している。価格は194,980円(税別、送料込)から。





New Precision 3551

■ New Precision 3551のスペック CPU Xeon W-10855M

Core i9-10885H

Core i7-10875H/10850H/10750Hbr>Core i5-10400H/10300H GPU NVIDIA Quadro P620 メモリ 最大64GB ECC OS Windows 10 Home/Pro

Ubuntu 18.04 SP1

Red Hat 8.0/8.2 ディスプレイ 15.6インチHD TN（1366x768）非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）

15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト（45% Adobe RGB色域）

15.6インチ フルHD（1920x1080）ワイドビュー 非光沢 LEDバックライト100% sRGB色域（Premier Color搭載）

15.6インチ フルHDタッチ対応（1920x1080）ワイドビュー LEDバックライト（45% Adobe RGB色域） サイズ/重量 W359.1×D236.2×H14.99mm/1.86kg

New Precision 5550

New Precision 5550は、狭額縁によるコンパクト化による「世界で最も小型・薄型な15型モバイルワークステーション」をうたう高付加価値モデル。CADやAdobe Creative Cloud Suiteなどのアプリケーションをシームレスに操作できる高い性能も備える。価格は329,980円(税別、送料込)から。





New Precision 5550

New Precision 5550とNew Precision 5750は、画面4辺が超狭額縁の「Infinityパネル」を採用

■ New Precision 5550のスペック CPU Xeon W-10855M

Core i9-10885H

Core i7-10875H/10850H/10750H

Core i5-10400H GPU Intel UHD P630

Intel UHD 630

NVIDIA Quadro T1000/T2000 メモリ 最大64GB ECC OS Windows 10 Home/Pro

Windows 10 Pro for Workstations 64

Ubuntu 18.04 LTS

RedHat 8.3 ディスプレイ Gorilla Glass、15.6インチ、FHD+ 1920 x 1200 InfnityEdge、60Hz、非光沢、低ブルーライト、タッチ操作非対応、500ニット、sRGB 100%（最小）、広視野角

Gorilla Glass、15.6インチUHD+、3840 x 2400 InfnityEdge、60Hz、反射防止、低ブルーライト、タッチ操作対応、500ニット、100% AdobeRGB、広視野角 サイズ/重量 W344.4×D230.3×H11.6mm/1.84kg

New Precision 5750

New Precision 5750は、同社初という、大画面の17型サイズでありながら世界トップ水準の薄型軽量をコンセプトとしたモバイルワークステーション。第10世代Intel Coreだけでなく、Intel Xeonプロセッサを搭載することもでき、NVIDIA GPUとわせて高い性能も実現する。価格は349,980円(税別、送料込)から。





New Precision 5750

■ New Precision 5750のスペック CPU Xeon W-10885M/10855M

Core i9-10885H

Core i7-10875H/10850H/10750H

Core i5-10400H GPU Intel UHD P630

Intel UHD 630

NVIDIA Quadro T2000

NVIDIA Quadro RTX 3000 メモリ 最大64GB ECC OS Windows 10 Home/Pro/Enterprise

Windows 10 Pro Education

Windows 10 Professional China

Windows 10 Pro for Workstations

Ubuntu 18.04 LTS

RedHat 8.3 ディスプレイ 17インチ、WLED FHD+、1920x1200、60Hz、非光沢、非タッチディスプレイ、PCベゼル、sRGB100%（最小）、500ニット、WVA

17インチ、WLED UHD+、3840x2400、60Hz、反射防止および汚れ防止、タッチディスプレイ、ETEガラス、Adobe100%（最小）、500ニット、HDR400、WVA サイズ/重量 W374.48×D248.08×H13.15mm/2.13kg

New Precision 7550

New Precision 7550は、15型サイズで最もパワフルと位置付けるモバイルワークステーション。Intel XeonとNVIDIA Quadro RTXの構成も可能で、タワー型ワークステーションに匹敵する性能でAR/VRコンテンツの作成も可能という。価格は277,980円(税別、送料込)から。





New Precision 7550

New Precision 7550とNew Precision 7750には、内部のM.2 SSDに容易にアクセスできる機構を盛り込む

■ New Precision 7550のスペック CPU Xeon W-10885M/10855M

Core i9-10885H

Core i7-10875H/10850H/10750H

Core i5-10400H GPU Intel UHD P630

Intel UHD 630

NVIDIA Quadro T1000/T2000

NVIDIA Quadro RTX 3000/4000/5000 メモリ 最大128GB ECC OS Windows 10 Home/Pro/Enterprise

Windows 10 Pro Education

Windows 10 Professional China

Windows 10 Pro for Workstations

Ubuntu 18.04 LTS

RedHat 8.3 ディスプレイ 15インチ、FHD、1920x1080、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、45% NTSC、220ニット、WVA

15インチ、FHD、1920x1080、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% DCIP3、500ニット、WVA

15インチ、FHD、1920x1080、60Hz、タッチスクリーン対応、100% DCIP3、500ニット、WVA

15インチ、UHD、HDR 400、3840x2160、60Hz、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% Adobe、500ニット、HDR

15.6インチ、UHD、HDR 600、3840x2160、非光沢、タッチスクリーン非対応、100% Adobe、800ニット、HDR サイズ/重量 W360×D242×H27.36mm/2.49kg

New Precision 7750

New Precision 7750は、17型サイズにおける「最もパワフル」なモバイルワークステーション。XeonとQuadro RTXの構成が可能で、AR/VRコンテンツの作成に使えるタワー型ワークステーション並の性能を備える。価格は284,980円(税別、送料込)から。





New Precision 7750