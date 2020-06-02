レノボ・ジャパンは6月2日、Chrome OSを搭載したノートPC「Lenovo IdeaPad Duet Chromebook」、「Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook」、「Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebook」を発表した。

「Lenovo IdeaPad Duet Chromebook」は6月5日から発売し、価格は40,880円（税別）。「Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook」は7月中旬発売予定で、価格は58,000円（税別）。「Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebook」は8月下旬発売予定で、価格は30,000円（税別）。

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

  • タブレットとしてもノートPCとしても使える2-in-1

Lenovo IdeaPad Duet Chromebookは、ファブリック素材のキックスタンド付きマグネットカバーとフォリオカバーキーボードを取り付けることで、10.1型ノートPCとしても利用できる脱着型の2-in-1 PC。ディスプレイ部分は薄さ7.35mm（最薄部5.7mm）、重さは450gと薄型軽量の設計で、背面はアイスブルーとアイアングレイのツートンカラーを採用する。

  • ディスプレイ部は薄さ7.35mm、重さ450gの薄型軽量

キーボードは、キーの間隔を離した構造のアイソレーション設計で、キーピッチ18mm、キーストローク1.3mm、トラックパッドも搭載。バッテリー駆動は最大約10時間で、ノートPCライクなProductivityモード、動画の鑑賞などに便利なStandモード、タブレット感覚で使えるBrowseモードが使え、利用シーンに応じてもモードを使い分けることが可能だという。

  • マグネットカバーはキックスタンド付き

主な仕様は、OSがChrome OS、CPUがMediaTek Helio P60T、メモリが4GB LPDDR4X、ストレージが128GB eMMC、ディスプレイが10.1型 WUXGA IPS液晶（1,920×1,200ドット、10点タッチ対応）など。

通信機能は、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 2.0 Type-C（DisplayPort出力機能付き、DC-in機能付き）×1。カメラは前面が200万画素、背面が800万画素。バッテリー駆動時間は約10時間。本体サイズはW239.8×D159.8×H7.35mm、重さは450g（本体のみ）。

Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook

  • 回転型のマルチモードPC

Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebookは、CPUに第10世代Intel Celeronを搭載した、回転型マルチモードPC。ディスプレイは13.3型フルHD解像度で、タッチ操作に加えてペン入力をサポートする。

キーボードはバックライトを搭載。キーボードの両脇に2W×2のステレオスピーカーを内蔵する。通信はWi-Fi6に対応し、バッテリー駆動は最大約10時間。

  • タッチ操作に加えペン入力にも対応（デジタルペンが付属）

主な仕様は、OSがChrome OS、CPUがIntel Celeron 5205U（1.9GHz）、メモリが4GB DDR4（オンボード）、ストレージが64GB eMMC、ディスプレイが13.3型FHD IPS液晶（1,920×1,080ドット、10点タッチ対応）。

通信機能は、IEEE802.11ax / ac / a / b / g / n対応無線LAN（Wi-Fi 6対応）、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.0 Type-C×2（Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き）、USB 3.0×1、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW310×D212×H17mm、重さは1,380g。デジタルペンが付属する。

  • 無線LANはWi-Fi 6に対応

Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebook

  • ほぼA4用紙サイズのコンパクトな11.6型ノートPC

Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebookは、薄さ18.1mm、重さ1.12kg、ほぼA4用紙サイズという、薄型軽量コンパクトな11.6型ノートPC。

CPUにIntel Celeronを搭載し、4GBのDDR4メモリ、32GBのeMMCを搭載。またmicroSDメディアカードリーダーや2基のUSB 3.0 Type-Cポート、2基のUSB 3.0ポートなど十分な拡張性を備える。バッテリー駆動は最大約10時間。

  • USB-CポートとUSB-Aポートを各2基ずつ装備

主な仕様は、OSがChrome OS、CPUがIntel Celeron N4020 （1.10GHz）、メモリが4GB LPDDR4（オンボード）、ストレージが32GB eMMC、ディスプレイが11.6型 HD TN液晶（1,366×768ドット）など。

通信機能は、IEEE802.11ac / a / b / g / n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 3.0 Type-C×2（Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き）、USB 3.0×2、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW286.7×D205.5×H18.1mm、重さは1,120g。

  • 背面