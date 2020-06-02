レノボ・ジャパンは6月2日、Chrome OSを搭載したノートPC「Lenovo IdeaPad Duet Chromebook」、「Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook」、「Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebook」を発表した。

「Lenovo IdeaPad Duet Chromebook」は6月5日から発売し、価格は40,880円（税別）。「Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook」は7月中旬発売予定で、価格は58,000円（税別）。「Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebook」は8月下旬発売予定で、価格は30,000円（税別）。

Lenovo IdeaPad Duet Chromebook

Lenovo IdeaPad Duet Chromebookは、ファブリック素材のキックスタンド付きマグネットカバーとフォリオカバーキーボードを取り付けることで、10.1型ノートPCとしても利用できる脱着型の2-in-1 PC。ディスプレイ部分は薄さ7.35mm（最薄部5.7mm）、重さは450gと薄型軽量の設計で、背面はアイスブルーとアイアングレイのツートンカラーを採用する。

キーボードは、キーの間隔を離した構造のアイソレーション設計で、キーピッチ18mm、キーストローク1.3mm、トラックパッドも搭載。バッテリー駆動は最大約10時間で、ノートPCライクなProductivityモード、動画の鑑賞などに便利なStandモード、タブレット感覚で使えるBrowseモードが使え、利用シーンに応じてもモードを使い分けることが可能だという。

マグネットカバーはキックスタンド付き

主な仕様は、OSがChrome OS、CPUがMediaTek Helio P60T、メモリが4GB LPDDR4X、ストレージが128GB eMMC、ディスプレイが10.1型 WUXGA IPS液晶（1,920×1,200ドット、10点タッチ対応）など。

通信機能は、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 2.0 Type-C（DisplayPort出力機能付き、DC-in機能付き）×1。カメラは前面が200万画素、背面が800万画素。バッテリー駆動時間は約10時間。本体サイズはW239.8×D159.8×H7.35mm、重さは450g（本体のみ）。

Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebook

回転型のマルチモードPC

Lenovo IdeaPad Flex 550i Chromebookは、CPUに第10世代Intel Celeronを搭載した、回転型マルチモードPC。ディスプレイは13.3型フルHD解像度で、タッチ操作に加えてペン入力をサポートする。

キーボードはバックライトを搭載。キーボードの両脇に2W×2のステレオスピーカーを内蔵する。通信はWi-Fi6に対応し、バッテリー駆動は最大約10時間。

主な仕様は、OSがChrome OS、CPUがIntel Celeron 5205U（1.9GHz）、メモリが4GB DDR4（オンボード）、ストレージが64GB eMMC、ディスプレイが13.3型FHD IPS液晶（1,920×1,080ドット、10点タッチ対応）。

通信機能は、IEEE802.11ax / ac / a / b / g / n対応無線LAN（Wi-Fi 6対応）、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.0 Type-C×2（Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き）、USB 3.0×1、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW310×D212×H17mm、重さは1,380g。デジタルペンが付属する。

無線LANはWi-Fi 6に対応

Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebook

Lenovo IdeaPad Slim 350i Chromebookは、薄さ18.1mm、重さ1.12kg、ほぼA4用紙サイズという、薄型軽量コンパクトな11.6型ノートPC。

CPUにIntel Celeronを搭載し、4GBのDDR4メモリ、32GBのeMMCを搭載。またmicroSDメディアカードリーダーや2基のUSB 3.0 Type-Cポート、2基のUSB 3.0ポートなど十分な拡張性を備える。バッテリー駆動は最大約10時間。

主な仕様は、OSがChrome OS、CPUがIntel Celeron N4020 （1.10GHz）、メモリが4GB LPDDR4（オンボード）、ストレージが32GB eMMC、ディスプレイが11.6型 HD TN液晶（1,366×768ドット）など。

通信機能は、IEEE802.11ac / a / b / g / n対応無線LAN、Bluetooth 4.2。インタフェースはUSB 3.0 Type-C×2（Power Delivery対応、Display Port出力機能付き、DC-in機能付き）、USB 3.0×2、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW286.7×D205.5×H18.1mm、重さは1,120g。