ファーウェイ・ジャパンは6月2日、スマートフォン「P40」シリーズの最新モデル「HUAWEI P40 lite 5G」を発表した。6月19日発売、価格はオープン、推定市場価格39,800円（税別）。
5G通信を体験するのに最適としており、日本のSub-6Gをフルサポートするほか、NSA/SAの双方に対応する。カメラ部は、高解像度のメインカメラ、超広角カメラ、被写界深度カメラ、マイクロカメラからなるAIクアッドカメラとなっている。動画撮影機能は、960fpsのスローモーション、4K HDビデオ、タイムプラスなどに対応。
ディスプレイはパンチホール仕様の約6.5インチサイズ。画面占有率も約90％と高く没入感にも優れる。TÜVラインランド認証のブルーライトカットモードも装備。指紋認証センサーは端末側面に搭載し、0.25秒でのロック解除が可能。モバイルアプリなどのプラットフォームには、Googleモバイルサービスではなく、ファーウェイのHUAWEIモバイルサービスを使用。アプリは「Huawei AppGallery」から入手する。その他おもな仕様は以下の通り。
- OS：EMUI 10.1（Based on Android 10）
- サイズ：約75×8.58×162.3mm
- 重さ：約189g
- CPU：kirin 820（2.36GHz×1基+2.22GHz×3基+1.84GHz×4基)
- メモリ：6GB
- ストレージ：128GB
- 外部ストレージ：NMカード（最大256GB）
- ディスプレイ：約6.5インチ、2,400×1,080ドット
- バッテリ容量：4,000mAh
- アウトカメラ：約6,400万画素（メイン、F1.8）+800万画素（超広角、F2.4）+200万画素（マクロ、F2.4）+200万画素（被写界深度、F2.4）
- インカメラ：約800万画素（F2.0）
- Wi-Fi：IEEE802.11ac/a/b/g/n（2.4GHz / 5GHz）
- Bluetooth：5.1
- センサー： 加速度 / ジャイロ / コンパス / 環境光 / 近接 / 指紋認証
- SIMカード：nano SIM×2
- 通信方式
- 5G NR：n1 / 3 / 28 / 41 / 77 / 78 / 79
- FDD LTE：B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 66
- TDD LTE：B34 / 38 / 39 / 40 / 41
- WCDMA：B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19
- GSM：850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz
- カラー：スペースシルバー / クラッシュグリーン / ミッドナイトブラック