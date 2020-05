ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、PlayStation 4/4 Pro本体やPlayStationVRなどの周辺機器、ゲームソフトなどをセール価格で販売する「Days of Play」を6月3日から6月16日までの期間限定で開催する。

「とことん遊べる14日間 Days of Play」

ソニーストアやAmazonなどのECサイトで長らく入荷待ち状態が続いていた、PS4(500GBモデル)とPS4 Pro(1TBモデル)。期間中に対象ソフトウェアと同時購入することで、合計額から税別1,990円オフとなる。

また、「PlayStationVR Special Offer」(税別24,980円)を数量限定で発売。商品内容は「PlayStationVR “PlayStationVR WORLDS” 同梱版」と同一で、従来よりも税別10,000円安く購入できる。

「PlayStation VR シューティングコントローラー」には、税別5,980円の価格据え置きで『Firewall Zero Hour(ファイアウォール・ゼロ・アワー) Value selection』と『Farpoint (ファーポイント)Value selection』の2本がセットになった商品を期間限定・数量限定で販売する。

そのほか、「DEATH STRANDING」や「Predator: Hunting Grounds」、「Days Gone Value selection」など、PS4人気タイトルの期間限定セールをPS Storeで実施。「PS Plus 12ヶ月利用権」(税込3,600円)の30%オフセールなども行う。詳細はDays of Play特設サイトを参照のこと。