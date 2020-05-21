映像配信サービス「Hulu」は、BUMP OF CHICKENの2つのライブ映像を5月22日から順次、期間限定で無料配信する。この映像は会員登録なしで視聴できる。
バンド史上最長の全国ツアーとなった「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」からさいたまスーパーアリーナ公演の映像と、2016年のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」から最終公演の神奈川・日産スタジアム公演の映像を、それぞれ2週間無料配信する。配信期間は映像によって異なる。
「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」
- さいたまスーパーアリーナ公演(※アンコールを除く)
- 配信期間：5月22日～6月4日(2週間)
「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」
- 神奈川・日産スタジアム公演
- 配信期間：5月29日～6月11日(2週間)
スマートフォン/タブレットやテレビで見るときは、Huluアプリから「ログインせずに使う」もしくは「お試し利用」からアクセスすると見られる。また、PCからはHuluの公式サイトに直接アクセスして見られる。
配信概要
■BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018
PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA
- pathfinder
- GO
- 天体観測
- ray
- 宇宙飛行士への手紙
- Ever lasting lie
- 記念撮影
- pinkie
- 花の名
- 涙のふるさと
- You were here
- アンサー
- 分別奮闘記
- 宝石になった日
- 虹を待つ人
- fire sign
- リボン
■BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"
NISSAN STADIUM 2016/7/16, 17
- Hello,world!
- パレード
- K
- カルマ
- ファイター
- 宝石になった日
- アリア
- 流星群
- 大我慢大会
- 孤独の合唱
- ダンデライオン
- GO
- 車輪の唄
- supernova
- ray
- 虹を待つ人
- Butterfly