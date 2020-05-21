映像配信サービス「Hulu」は、BUMP OF CHICKENの2つのライブ映像を5月22日から順次、期間限定で無料配信する。この映像は会員登録なしで視聴できる。

Hulu、BUMP OF CHICKENのライブ映像2公演分を無料配信

バンド史上最長の全国ツアーとなった「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」からさいたまスーパーアリーナ公演の映像と、2016年のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」から最終公演の神奈川・日産スタジアム公演の映像を、それぞれ2週間無料配信する。配信期間は映像によって異なる。

「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」

さいたまスーパーアリーナ公演(※アンコールを除く)

配信期間：5月22日～6月4日(2週間)

「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」

神奈川・日産スタジアム公演

配信期間：5月29日～6月11日(2週間)

スマートフォン/タブレットやテレビで見るときは、Huluアプリから「ログインせずに使う」もしくは「お試し利用」からアクセスすると見られる。また、PCからはHuluの公式サイトに直接アクセスして見られる。

配信概要

■BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018

PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA

pathfinder GO 天体観測 ray 宇宙飛行士への手紙 Ever lasting lie 記念撮影 pinkie 花の名 涙のふるさと You were here アンサー 分別奮闘記 宝石になった日 虹を待つ人 fire sign リボン

■BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"

NISSAN STADIUM 2016/7/16, 17