映像配信サービス「Hulu」は、BUMP OF CHICKENの2つのライブ映像を5月22日から順次、期間限定で無料配信する。この映像は会員登録なしで視聴できる。

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    Hulu、BUMP OF CHICKENのライブ映像2公演分を無料配信

バンド史上最長の全国ツアーとなった「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」からさいたまスーパーアリーナ公演の映像と、2016年のスタジアムツアー「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」から最終公演の神奈川・日産スタジアム公演の映像を、それぞれ2週間無料配信する。配信期間は映像によって異なる。

「BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018 PATHFINDER」

  • さいたまスーパーアリーナ公演(※アンコールを除く)
  • 配信期間：5月22日～6月4日(2週間)

「BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 “BFLY”」

  • 神奈川・日産スタジアム公演
  • 配信期間：5月29日～6月11日(2週間)

スマートフォン/タブレットやテレビで見るときは、Huluアプリから「ログインせずに使う」もしくは「お試し利用」からアクセスすると見られる。また、PCからはHuluの公式サイトに直接アクセスして見られる。

配信概要

■BUMP OF CHICKEN TOUR 2017-2018
　PATHFINDER SAITAMA SUPER ARENA

  1. pathfinder
  2. GO
  3. 天体観測
  4. ray
  5. 宇宙飛行士への手紙
  6. Ever lasting lie
  7. 記念撮影
  8. pinkie
  9. 花の名
  10. 涙のふるさと
  11. You were here
  12. アンサー
  13. 分別奮闘記
  14. 宝石になった日
  15. 虹を待つ人
  16. fire sign
  17. リボン

■BUMP OF CHICKEN STADIUM TOUR 2016 "BFLY"
　NISSAN STADIUM 2016/7/16, 17

  1. Hello,world!
  2. パレード
  3. K
  4. カルマ
  5. ファイター
  6. 宝石になった日
  7. アリア
  8. 流星群
  9. 大我慢大会
  10. 孤独の合唱
  11. ダンデライオン
  12. GO
  13. 車輪の唄
  14. supernova
  15. ray
  16. 虹を待つ人
  17. Butterfly