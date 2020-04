ソニーマーケティングは、PlayStation 4(PS4)用ソフト『ファイナルファンタジーVII リメイク(FF7R)』とコラボレーションしたハイレゾ対応ウォークマンの注文受付を開始した。価格は36,500円(税別)。

コラボレーションモデルは数量限定の受注生産品。受注期間は4月10日から6月22日。なお、FF7RとコラボレーションしたウェアラブルネックスピーカーとPS4トップカバーは、すでに注文受付を開始している。期間は3月3日から6月22日まで。

また、『ファイナルファンタジーVII リメイク』のテーマソング「Hollow」を歌うYoshがボーカルのロックバンド「Survive Said The Prophet(サバイブ・セッド・ザ・プロフェット)」とコラボレーションしたワイヤレスヘッドホンも4月10日より注文受付開始する。価格は29,400円(税別)。

コラボモデル詳細

ウォークマン NW-A100シリーズ『ファイナルファンタジーVII リメイク』EDITIONは、本体背面に『ファイナルファンタジーVII リメイク』のロゴとメテオを刻印。ウォークマン A100シリーズはAndroid OSを搭載しており、Wi-Fi経由で音楽ダウンロード・音楽配信サイト「mora」などのサービスアプリから直接楽曲をダウンロードできる。FF7Rコラボレーションモデルとあわせて、テーマソング「Hollow」のハイレゾ音源をダウンロードできるmoraミュージッククーポンIDを商品の出荷時にメールにて配布する。

また、コラボレーションのためにデザインしたオリジナル壁紙を2枚プリインストールする。商品はスペシャルパッケージに入った状態で届けられる。

ウォークマン NW-A100シリーズ『ファイナルファンタジーVII リメイク』EDITION

刻印デザイン

オリジナル壁紙

ワイヤレスヘッドホン『Survive Said The Prophet』コラボレーションモデルは、ハウジング部に『Survive Said The Prophet』のロゴをモチーフにしたデザインを刻印する。

ワイヤレスヘッドホン 『Survive Said The Prophet』コラボレーションモデル