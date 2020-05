フィア

スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・フィア(CV.川澄綾子)が登場した。

フィアは、燃え上がる炎のような激情の持ち主で、烈火王座フィアによく似た女性。。極めて粗暴で、気に障るものを容赦なく焼き尽くすキャラクターとなっている。

ゲーム内の特徴としては、フィアは漆黒の炎を操り、烈火王座のフィアと異なり灼熱状態を使用しない。敵の防御力を下げる砕炎状態を自身で付与しつつ、砕炎状態に追加ダメージを与える攻撃スキルを持ち、高い水準で自己完結した火力を発揮する純粋なアタッカーとなっている。

