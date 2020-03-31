PCショップ「パソコン工房」のWebサイトでは、2020年4月23日14時までの期間限定で「スプリングフェスタ」を開催中。
スプリングフェスタ対象PCのほか、売れ筋のハイコスパPCも用意。第10世代Intel Core搭載のノートPC、ゲーミングPC、PCパーツ類やセット品、周辺機器など、通常よりも安く購入できる。一例は以下の通り。
Core i3搭載の15.6型フルHDスタンダードノートPC
- STYLE-15FH039-i3-UHDX
- 価格（税別）：63,980円（通常価格:66,980円）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i3-9100（3.60GHz）
- メモリ：DDR4-2400 8GB（4GB×2）
- ディスプレイ: 15.6型非光沢 1,920×1,080ドット
- ストレージ：240GB M.2 SSD
- グラフィックス：Intel UHD Graphics 630（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet×1、IEEE802.11ac/a/b/g/n対応無線LAN、Bluetooth 5.0
- 本体サイズ：約W378×D252×H36mm
- 重さ：約2.3kg
AMD Ryzen 3 3200G搭載コンパクトデスクトップPC
- STYLE-IDA3-R33G-VHX
- 価格（税別）：54,980円（通常価格:58,980円）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：AMD Ryzen 3 3200G（3.6GHz）
- メモリ：DDR4-2666 4GB（4GB×1）
- ストレージ：500GB M.2 NVMe SSD
- グラフィックス：Radeon RX Vega 8 Graphics（CPU内蔵）
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet×1
- 本体サイズ：約W80×D155×H155mm
- 日本語キーボードと光学式マウスが付属