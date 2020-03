世界最大のゲーム見本市「E3」を主催するESA(Entertainment Software Association)は現地時間3月11日、「E3 2020」の中止を正式に発表した。新型コロナウイルスの感染拡大への懸念を理由としており、6月にリアルイベントに代わる「オンラインエクスペリエンス」の実施を検討しているという。

The E3 team is devastated to share this news. This decision was not reached lightly, but it is the right one for the health and safety of all involved. Read our statement here: https://t.co/1uOWxTerN9 pic.twitter.com/gD2IxNACLX

ESAは声明文において「業界のすべての人々(ファン、従業員、出展者、長年のE3パートナー)の健康と安全性について慎重に協議した後、ロサンゼルスで6月9日〜11日に開催予定だったE3 2020を中止するという難しい決断を下した」と発表。

そして、「COVID-19ウイルスへの懸念の高まりと影響が大幅に拡大したことを受け、前例のない世界的な状況においてはこれを進める(開催を中止する)のが最善の方法と考えた。ファンとサポーターのためにイベントを開催できないことに非常に失望している。しかし、現時点の情報に基づいた正しい判断であることは分かっている。私たちのチームは出展者と参加者に、全額払い戻しの提供に関する情報を直接差し上げる」とコメントしている。

E3の中止を受け、Microsoftのゲーミング エグゼクティブ バイスプレジデント、フィル・スペンサー(Phil Spencer)氏はTwitter(@XboxP3)で、次世代ゲーム機「Xbox Series X」の詳細を伝える「デジタルイベント」を計画中で、今後数週間以内に発表すると述べた。

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h