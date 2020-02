ソニーは、国内と海外のプレイステーション公式サイトにおいて、次世代ゲーム機「PlayStation 5」(PS5)の特設サイトをオープンした。執筆時点で新情報はなく、海外の英語版ページでは「次世代PlayStationを完全に公開する準備はまだできていない(We're not quite ready to fully unveil the next generation of PlayStation.)」というメッセージを掲載。PS5関連の最新情報を「ニュースレター」としてメール配信する用意をしており、サイト上にメールアドレスを登録するフォームを設置している。

プレイステーション公式サイト内にオープンしたPlayStation 5の特設サイト

ソニーは米ラスベガスで1月に開催された「CES 2020」のプレスカンファレンスにおいて、PS5のロゴマークを公開。2020年の年末商戦期に発売すると予告している。4K Ultra HD Blu-ray再生や3Dオーディオ機能、ハプティック技術を用いた振動するコントローラー、超高速SSD、ハードウェアベースのレイトレーシング対応などが主な特徴。PlayStation VRにも対応するほか、既存のPS4タイトルとの後方互換性も備えている。