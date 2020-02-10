ユニットコムは2月10日、「iiyama PC」ブランドの各シリーズから、第3世代AMD Ryzen Threadripper 3990Xを搭載するデスクトップPC（3モデル）を発売した。全モデルBTOに対応する。
SOLUTION-T4TZ-LCRT3W-RVX
SOLUTION-T4TZ-LCRT3W-RVXは、AMD Ryzen Threadripper 3990Xを搭載するミドルタワー型デスクトップPC。スタンダード向けシリーズ「SOLUTION∞」に属している。標準構成価格は912,978円（以下すべて税込）。
標準構成時の主な仕様は、CPUがAMD Ryzen Threadripper 3990X（2.9GHz）、チップセットがAMD TRX40、メモリがDDR4-2666 64GB（16GB×4）、ストレージが500GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER（4GB）。OSはWindows 10 Home 64bit。
インタフェースは、Gigabit Ethernet対応有線LAN×1、USB 3.1 Type-C×1、USB 3.1×3、USB 3.0×8など。本体サイズは約W213×D510×H488mm。
LEVEL-FCTZ-LCRT3W-VWVI
LEVEL-FCTZ-LCRT3W-VWVIは、ゲーミング向けシリーズ「LEVEL∞」のF-Classに属するフルタワー型モデル。標準構成価格は989,978円。ストレージが500GB M.2 NVMe SSD+2TB HDD、グラフィックスがNVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER（8GB）になっている。本体サイズは約W235×D512×H548mm。そのほかの仕様はほぼ共通。
SENSE-RCTZ-LCRT3W-QJI
SENSE-RCTZ-LCRT3W-QJIは、クリエイター向けシリーズ「SENSE∞」に属するモデル。標準構成価格は1,154,978円。メモリがDDR4-3200 128GB（32GB×4）、ストレージが480GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA Quadro RTX 4000（8GB）になっている。そのほかの仕様はLEVEL-FCTZ-LCRT3W-VWVIとほぼ共通。