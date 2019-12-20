インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月20日、MVNOサービス「IIJmio サプライサービス」で取り扱うスマートフォンのラインアップを拡充。新たに、富士通のarrows M05、ASUSのZenFone Max（M2）とZenFone Max Pro（M2）、シャープのAQUOS sense3 plusを取り扱う。

  • 左が「jpg,arrows M05」、右が「ZenFone Max（M2）（64GB）」

  • 左が「ZenFone Max Pro（M2）（6GB）」、右が「AQUOS sense3 plus SH-M11」

arrows M05

arrows M05は、富士通コネクテッドテクノロジーズ製の5.84型スマートフォン。価格は1回払いで32,800円（以下すべて税別）、24回払いで1,380円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。

おサイフケータイ機能を持ち指紋認証にも対応。IPX5/8の防水、IP6Xの防塵機能を備えるあんしんスマホとなっている。主な仕様は以下の通り。

  • OS：Android 9.0
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア
  • メモリ：3GB
  • ストレージ：32GB
  • サイズ：W72×D8.8×H149mm
  • 重さ：約166g
  • ディスプレイ：約5.84インチ 2,280×1,080ドット
  • アウトカメラ：約1,310万画素+約500万画素
  • インカメラ：800万画素
  • 通信方式
  • LTE：B1/3/5/12/17/18/19/26
  • 3G：B1/5/6/19
  • GSM：850/900/1,800/1,900MHz
  • SIM：nanoSIM×1
  • カラー：ホワイト、ブラック

ZenFone Max（M2）（64GB）

ZenFone Max（M2）（64GB）は、ASUS製の6.3型スマートフォン。価格は1回払いで25,800円、24回払いで1,080円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。

4,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、約33日間の連続待受時間を達成。ストレージ容量も64GBに拡張されている。主な仕様は以下の通り。

  • OS：Android 8.1
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 632 オクタコア
  • メモリ：4GB
  • ストレージ：64GB
  • サイズ：W76.2×D7.7×H158.4mm
  • 重さ：約160g
  • ディスプレイ：約6.3インチ 1,520×720ドット IPS
  • アウトカメラ：約1,300万画素+約200万画素
  • インカメラ：800万画素
  • 通信方式
  • LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/41
  • 3G：B1/2/4/5/6/8/19
  • GSM：850/900/1,800/1,900MHz
  • SIM：nanoSIM×2
  • カラー：ミッドナイトブラック、スペースブルー

ZenFone Max Pro（M2）（6GB）

ZenFone Max Pro（M2）（6GB）は、ASUS製の6.3型スマートフォン。価格は1回払いで35,800円、24回払いで1,500円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。

5,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、約35日間の連続待受時間を達成。メモリも6GBと大容量。主な仕様は以下の通り。

  • OS：Android 8.1
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア
  • メモリ：6GB
  • ストレージ：64GB
  • サイズ：W75.5×D8.5×H157.9mm
  • 重さ：約175g
  • ディスプレイ：約6.3インチ 2,280×1,080ドット IPS
  • アウトカメラ：約1,200万画素+約500万画素
  • インカメラ：1,300万画素
  • 通信方式
  • LTE：B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/28/38/41
  • 3G：B1/2/4/5/6/8/19
  • GSM：850/900/1,800/1,900MHz
  • SIM：nanoSIM×2
  • カラー：ミッドナイトブルー

AQUOS sense3 plus SH-M11

AQUOS sense3 plus SH-M11は、シャープ製の6型スマートフォン。12月25日から販売する。価格は1回払いで49,800円、24回払いで2,080円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス（エコプラン）。

IGZOディスプレイや4,000mAhの大容量バッテリーなど、省エネ性能と駆動時間に優れるモデル。AI対応のツインカメラにより、自動で最適なモードを切り替えて撮影が可能。主な仕様は以下の通り。

  • OS：Android 9.0
  • CPU：Qualcomm Snapdragon 636 オクタコア
  • メモリ：6GB
  • ストレージ：128GB
  • サイズ：W75×D8.7×H160mm
  • 重さ：約175g
  • ディスプレイ：約6インチ 2,220×1,080ドット IGZO
  • アウトカメラ：約1,220万画素（標準）+約1,310万画素（広角）
  • インカメラ：800万画素
  • 通信方式
  • LTE：B1/2/3/4/5/8/12/17/18/19/28/41
  • 3G：B1/2/4/5/6/8/19
  • GSM：850/900/1,800/1,900MHz
  • SIM：nanoSIM×2
  • カラー：ホワイト、ムーンブルー、ブラック

みんなオトクに! 第三弾 音声SIMとセットでギフト券プレゼントキャンペーン

「音声通話機能付きSIM（みおふぉん）」か「音声通話機能専用SIM（ケータイプラン）」を新規で申し込み、同時に対象端末を申し込んだ人を対象にe-GIFTをプレゼント。期間は2019年12月12日から2020年1月29日まで。対象端末とe-GIFT額は以下の通り。

  • arrows M05：3,000円分
  • ZenFone Max（M2）（64GB）：3,000円分
  • ZenFone Max Pro（M2）（6GB）：3,000円分

SHARP 新機種発売記念キャンペーン

対象モデルはAQUOS sense3 plus SH-M11で、対象者には5,000円分のギフト券をプレゼント。キャンペーン適用条件は、「音声通話機能付きSIM（みおふぉん）」か「音声通話機能専用SIM（ケータイプラン）」を新規で申し込み、同時にAQUOS sense3 plus SH-M11を申し込んだ人。すでにIIJmio「音声通話機能付きSIM（みおふぉん）」か「音声通話専用SIM（ケータイプラン）」を利用中で、AQUOS sense3 plus SH-M11を購入した場合も対象となる。期間は2019年12月12日から2020年1月29日まで。

新春! IIJmio大感謝祭【掘り出し物セール】

対象端末を数量限定特別価格で販売。期間は2019年12月20日10:00から2020年1月29日23:59まで。端末と価格は以下の通り。

対象端末 セール前価格 セール適用後価格
arrows M04 1回払い:21,800円、24回払い:950円 1回払い:9,800円、24回払い:480円
AX7 1回払い:16,800円、24回払い:750円 1回払い:12,800円、24回払い:580円
ZenFone Max Pro（M2） 1回払い:32,800円、24回払い:1,380円 1回払い:24,800円、24回払い:1,045円
ZenFone 5Z 1回払い:44,800円、24回払い:1,870円 1回払い:39,800円、24回払い:1,660円
ROG Phone 1回払い:74,800円、24回払い:3,150円 1回払い:59,800円、24回払い:2,525円
iPhone 8 [64GB]（中古） 1回払い:62,800円24回払い:2,650円 1回払い:49,800円、24回払い:2,105円