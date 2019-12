インターネットイニシアティブ(IIJ)は12月20日、MVNOサービス「IIJmio サプライサービス」で取り扱うスマートフォンのラインアップを拡充。新たに、富士通のarrows M05、ASUSのZenFone Max(M2)とZenFone Max Pro(M2)、シャープのAQUOS sense3 plusを取り扱う。

左が「ZenFone Max Pro(M2)(6GB)」、右が「AQUOS sense3 plus SH-M11」

arrows M05

arrows M05は、富士通コネクテッドテクノロジーズ製の5.84型スマートフォン。価格は1回払いで32,800円(以下すべて税別)、24回払いで1,380円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス(エコプラン)。

おサイフケータイ機能を持ち指紋認証にも対応。IPX5/8の防水、IP6Xの防塵機能を備えるあんしんスマホとなっている。主な仕様は以下の通り。

OS:Android 9.0

CPU:Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア

メモリ:3GB

ストレージ:32GB

サイズ:W72×D8.8×H149mm

重さ:約166g

ディスプレイ:約5.84インチ 2,280×1,080ドット

アウトカメラ:約1,310万画素+約500万画素

インカメラ:800万画素

通信方式

LTE:B1/3/5/12/17/18/19/26

3G:B1/5/6/19

GSM:850/900/1,800/1,900MHz

SIM:nanoSIM×1

カラー:ホワイト、ブラック

ZenFone Max(M2)(64GB)

ZenFone Max(M2)(64GB)は、ASUS製の6.3型スマートフォン。価格は1回払いで25,800円、24回払いで1,080円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス(エコプラン)。

4,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、約33日間の連続待受時間を達成。ストレージ容量も64GBに拡張されている。主な仕様は以下の通り。

OS:Android 8.1

CPU:Qualcomm Snapdragon 632 オクタコア

メモリ:4GB

ストレージ:64GB

サイズ:W76.2×D7.7×H158.4mm

重さ:約160g

ディスプレイ:約6.3インチ 1,520×720ドット IPS

アウトカメラ:約1,300万画素+約200万画素

インカメラ:800万画素

通信方式

LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/26/28/38/41

3G:B1/2/4/5/6/8/19

GSM:850/900/1,800/1,900MHz

SIM:nanoSIM×2

カラー:ミッドナイトブラック、スペースブルー

ZenFone Max Pro(M2)(6GB)

ZenFone Max Pro(M2)(6GB)は、ASUS製の6.3型スマートフォン。価格は1回払いで35,800円、24回払いで1,500円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス(エコプラン)。

5,000mAhの大容量バッテリーを内蔵し、約35日間の連続待受時間を達成。メモリも6GBと大容量。主な仕様は以下の通り。

OS:Android 8.1

CPU:Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア

メモリ:6GB

ストレージ:64GB

サイズ:W75.5×D8.5×H157.9mm

重さ:約175g

ディスプレイ:約6.3インチ 2,280×1,080ドット IPS

アウトカメラ:約1,200万画素+約500万画素

インカメラ:1,300万画素

通信方式

LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/28/38/41

3G:B1/2/4/5/6/8/19

GSM:850/900/1,800/1,900MHz

SIM:nanoSIM×2

カラー:ミッドナイトブルー

AQUOS sense3 plus SH-M11

AQUOS sense3 plus SH-M11は、シャープ製の6型スマートフォン。12月25日から販売する。価格は1回払いで49,800円、24回払いで2,080円/月。対応サービスはIIJmioモバイルサービス タイプD・タイプA、IIJmioモバイルプラスサービス(エコプラン)。

IGZOディスプレイや4,000mAhの大容量バッテリーなど、省エネ性能と駆動時間に優れるモデル。AI対応のツインカメラにより、自動で最適なモードを切り替えて撮影が可能。主な仕様は以下の通り。

OS:Android 9.0

CPU:Qualcomm Snapdragon 636 オクタコア

メモリ:6GB

ストレージ:128GB

サイズ:W75×D8.7×H160mm

重さ:約175g

ディスプレイ:約6インチ 2,220×1,080ドット IGZO

アウトカメラ:約1,220万画素(標準)+約1,310万画素(広角)

インカメラ:800万画素

通信方式

LTE:B1/2/3/4/5/8/12/17/18/19/28/41

3G:B1/2/4/5/6/8/19

GSM:850/900/1,800/1,900MHz

SIM:nanoSIM×2

カラー:ホワイト、ムーンブルー、ブラック

みんなオトクに! 第三弾 音声SIMとセットでギフト券プレゼントキャンペーン

「音声通話機能付きSIM(みおふぉん)」か「音声通話機能専用SIM(ケータイプラン)」を新規で申し込み、同時に対象端末を申し込んだ人を対象にe-GIFTをプレゼント。期間は2019年12月12日から2020年1月29日まで。対象端末とe-GIFT額は以下の通り。

arrows M05:3,000円分

ZenFone Max(M2)(64GB):3,000円分

ZenFone Max Pro(M2)(6GB):3,000円分

SHARP 新機種発売記念キャンペーン

対象モデルはAQUOS sense3 plus SH-M11で、対象者には5,000円分のギフト券をプレゼント。キャンペーン適用条件は、「音声通話機能付きSIM(みおふぉん)」か「音声通話機能専用SIM(ケータイプラン)」を新規で申し込み、同時にAQUOS sense3 plus SH-M11を申し込んだ人。すでにIIJmio「音声通話機能付きSIM(みおふぉん)」か「音声通話専用SIM(ケータイプラン)」を利用中で、AQUOS sense3 plus SH-M11を購入した場合も対象となる。期間は2019年12月12日から2020年1月29日まで。

新春! IIJmio大感謝祭【掘り出し物セール】

対象端末を数量限定特別価格で販売。期間は2019年12月20日10:00から2020年1月29日23:59まで。端末と価格は以下の通り。