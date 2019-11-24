エムエスアイコンピュータージャパンは11月22日、クリエイター向けノートPCとして、NVIDIA Max-Qデザインの14型モデル「Prestige 14」と、15.6型モデル「Creator 15M」を発表した。11月29日から発売する。
Prestige 14（10SC-165JP）
Prestige 14は、CPUに第10世代Intel Core i7-10710U、GPUにNVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Qを搭載する14型ノートPC。店頭予想価格は190,000円前後（税込）。
ディスプレイは狭額デザインの非光沢（ノングレア）で、解像度は1,920×1,080ドット（フルHD）。本体は15.9mmと薄く、重さも1.29kgと軽い。バッテリー駆動時間は最大10時間となっている。
主な仕様は、CPUがIntel Core i7-10710U（1.1GHz）、メモリがLPDDR3 16GB（オンボード）、ストレージが512GB M.2 NVMe SSD、グラフィックスがNVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q（4GB）。OSはWindows 10 Home 64bit。
ネットワークはIEEE802.11ax対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはThunderbolt 3（USB Type-C）×2、USB 2.0×2、microSDメモリーカードリーダーなど。本体サイズはW319×D215×H15.9mm、重さは1.29kg（バッテリー含む）。
Creator 15M（A9SD-065JP）
15.6型モデルのCreator 15Mは、店頭予想価格が200,000円前後（税込）。CPUはIntel Core i7-9750H（2.6GHz）、グラフィックスはNVIDIA GeForce GTX 1660 Ti（6GB）、メモリはDDR4 16GB（8GB×2）、ストレージは512GB M.2 NVMe SSD、OSはWindows 10 Pro 64bitで、となっている。
ネットワークはGigabit Ethernet対応有線LAN×1、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0。インタフェースはUSB 3.2 Type-C Gen1×2、USB 3.2 Type-A Gen1×2、HDMI×1など。本体サイズはW359×D254×H21.7mm、重さは1.86kg（バッテリー含む）。そのほかの仕様はほぼ共通。