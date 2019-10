キヤノンマーケティングジャパンは10月15日、フルサイズミラーレスカメラ「EOS R」と「EOS RP」の購入者向けキャンペーン「EOS R SYSTEM キャッシュバックキャンペーン」を10月18日より開始すると発表した。EOS RまたはEOS RPと対象のRFレンズを同時に購入した人にキャッシュバックを行うキャンペーン。

EOS R(ボディ)購入時の対象レンズは3本。キャッシュバック額は、標準ズームレンズ「RF24-105mm F4 L IS USM」が20,000円分、高倍率ズームレンズ「RF24-240mm F4-6.3 IS USM」が10,000円分、マクロレンズ「RF35mm F1.8 MACRO IS STM」が5,000円分。EOS Rと3本のレンズを同時に購入すると、キャッシュバック額は35,000円となる。

EOS RP購入時の対象レンズはRF24-105mm F4 L IS USMのみで、20,000円分がキャッシュバックされる。EOS RPはボディー単体モデル以外に、RF24-240 IS USM レンズキット、RF35 MACRO IS STM レンズキット、マウントアダプターキット、RF35 MACRO IS STM マウントアダプターキット、マウントアダプターSPキット(ゴールド)、RF35 MACRO IS STM マウントアダプターSPキット(ゴールド)なども対象となる。

対象購入期間は2019年10月18日~2020年1月14日までで、応募の締め切りは2020年1月31日(当日消印有効)となる。キャッシュバックはVisaギフトカードで行われる。

キャッシュバックに加え、応募者の中から抽選で10組20名に「東京2020オリンピック観戦チケット」が当たるチャンスもある。