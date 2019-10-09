ドン・キホーテは9日、21.5型フルHD解像度・IPSパネルを採用した液晶一体型PC「MONIPA」（KAD215AIO-BK）を発表した。プライベートブランド「情熱価格」の新製品で、10月11日から全国のドン・キホーテ系列店舗で発売する。価格は税別29,800円。

フルHD解像度の21.5型ディスプレイを搭載した、液晶一体型PC。パネルは広視野角のIPSで、外光の映り込みを抑える非光沢仕様になっている。メモリは4GB、ストレージは64GB eMMCで、最大2TBまでの増設が可能（2.5インチSATA接続）。最大128GB対応のmicroSDカードスロットも備える。

主なインタフェースは背面にまとめられ、スピーカーも2W×2Wを背面に搭載。本体にはHDMI入力端子を備え、液晶ディスプレイとしても使用可能。家庭用ゲーム機やBDレコーダーなどをつなぎ、出力先として楽しめる。

OSはWindows10 Home 64bit。プロセッサはノートPCでの採用が多いAMD A4-7210を採用する。有線マウスやキーボードが付属するほか、OfficeソフトとしてKingsoft WPS Office Standard Editionも用意される。保証期間は購入日から1年間。

MONIPA（KAD215AIO-BK）の主な仕様