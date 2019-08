カシオ計算機は8月28日、女性向け耐衝撃ウオッチ「BABY-G」新製品として、ストリートファッションブランド「X-girl」とコラボレーションした「BGD-570XG」を発表した。9月6日に発売し、価格は税別14,000円。

「X-girl」は、音楽・カルチャー・スポーツといったストリートシーンから要素を取り込み、時代に合わせたストリートスタイルを提案するファッションブランド。BABY-GとX-girlは両方とも1994年に誕生し、両ブランドが25周年を迎えたことを記念して今回のコラボが実現した。

「BGD-570XG」では、ブラックのスケルトン素材に、90年代に流行したゼブラパターンのアニマル柄を時計のフェイスやバンドに施した。フェイスと遊環には、X-girlのロゴをレイアウト。裏蓋には、ロゴを手がけた映画監督兼グラフィックデザイナーのマイク・ミルズ氏がデザインしたイラストと、「There is no time like the present.(今ほど良い時はない)」というメッセージが入ったグラフィックが刻印されている。

専用パッケージには、ショルダーバッグとしても使える、BABY-GロゴとX-girlロゴをあしらったスケルトンバッグを採用した。

本体は20気圧防水で、ストップウオッチ機能、タイマー機能、アラーム機能、ワールドタイム表示機能、カレンダー機能などを備える。本体サイズは44.9×43.0×12.9mm、重さは約45g。

裏蓋のグラフィック