SAS Institute Japanは7月31日、ストリーミング・データの分析ソリューションの最新版「SAS Analytics for IoT 7.1」をリリースしたと発表した。

「SAS Analytics for IoT」は、センサーなどのストリーミング・データから、ビジネスにおける価値生成を短期間に実現するためのソリューション。

以前のSAS Analytics for IoTは、ストリーミング・データを収集し、データを蓄積・保管後、探索的アナリティクスを中心としたデータ活用を実現するまでのソリューションだった。しかし、SAS Analytics for IoT 7.1では、データ発生源に近いエッジ領域から直接データを収集し、リアルタイムでストリーミング・データに対する分析機能が拡張された。

これにより、ストリーミング・データを可視化するだけではなく、例えば、これまで人に頼ってきた判断を機械学習やディープ・ラーニングといった最先端技術を活用して代替することが可能になる。

「SAS Analytics for IoT 7.1」には、外部のストリーミング・データを取得してアナリティクスを行う「SAS Event Stream Processing for Edge」、エッジ・コンピューティングの管理を行う「SAS Event Stream Manager」、予測モデルを自動で生成する「SAS Visual Forecasting」、AIでモデリングを行う「SAS Visual Data Mining and Machine Learning」、モデルの精度のモニタリングと管理を行う「SAS Model Manager」、意思決定の自動化と管理を行う「SAS Intelligent Decisioning」が追加されている。