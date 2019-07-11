富士通と富士通クライアントコンピューティングは11日、法人向けノートPC 3シリーズ5機種、デスクトップPC 3シリーズ5機種、ワークステーション2シリーズ2機種を発表した。同日販売開始する。価格は税別146,000円から。

  • LIFEBOOK U939X/Bは、13.3型ペン内蔵2in1 PCで世界最軽量を実現した「LIFEBOOK UH95」の法人版

ノートPC「LIFEBOOK」では、第8世代Intel Coreプロセッサを採用した13.3型軽量コンバーチブル「LIFEBOOK U939X/B」、「LIFEBOOK U939/B」、「LIFEBOOK S938/B」の3機種に加え、15.6型の「LIFEBOOK A749/B」、「A579/B」2機種を追加。

  • ESPRIMO Dシリーズ、CELSIUS J580、CELSIUS W580

デスクトップPC 「ESPRIMO」では、省スペース型の「ESPRIMO Q558/B」やコンパクトモデル「ESPRIMO D958/B」、「D588/B」、「D558/B」、液晶一体型モデル「ESPRIMO K558/B」をラインナップ。ワークステーション「CELSIUS」では、コンパクトな「CELSIUS J580」、ミニタワー「CELSIUS W580」の2機種を追加した。OSはすべて最新版のWindows 10 May 2019 Updateを採用している。

販売価格と出荷時期

製品名 希望小売価格（税別） 提供開始時期
ノートPC
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U939X/B 326,800円～ 2019年7月下旬
FUJITSU Notebook LIFEBOOK U939/B 229,800円～ 2019年7月中旬
FUJITSU Notebook LIFEBOOK S938/B 333,600円～
FUJITSU Notebook LIFEBOOK A749/B 232,100円～
FUJITSU Notebook LIFEBOOK A579/B 179,600円～
デスクトップPC
FUJITSU Desktop ESPRIMO Q558/B 146,000円～ 2019年8月下旬
FUJITSU Desktop ESPRIMO D958/B 201,800円～
FUJITSU Desktop ESPRIMO D588/B 162,300円～
FUJITSU Desktop ESPRIMO D558/B 156,600円～
FUJITSU Desktop ESPRIMO K558/B 254,000円～
ワークステーション
FUJITSU Workstation CELSIUS W580 233,800円～ 2019年8月下旬
FUJITSU Workstation CELSIUS J580 233,800円～