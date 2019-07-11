富士通と富士通クライアントコンピューティングは11日、法人向けノートPC 3シリーズ5機種、デスクトップPC 3シリーズ5機種、ワークステーション2シリーズ2機種を発表した。同日販売開始する。価格は税別146,000円から。
ノートPC「LIFEBOOK」では、第8世代Intel Coreプロセッサを採用した13.3型軽量コンバーチブル「LIFEBOOK U939X/B」、「LIFEBOOK U939/B」、「LIFEBOOK S938/B」の3機種に加え、15.6型の「LIFEBOOK A749/B」、「A579/B」2機種を追加。
デスクトップPC 「ESPRIMO」では、省スペース型の「ESPRIMO Q558/B」やコンパクトモデル「ESPRIMO D958/B」、「D588/B」、「D558/B」、液晶一体型モデル「ESPRIMO K558/B」をラインナップ。ワークステーション「CELSIUS」では、コンパクトな「CELSIUS J580」、ミニタワー「CELSIUS W580」の2機種を追加した。OSはすべて最新版のWindows 10 May 2019 Updateを採用している。
販売価格と出荷時期
|製品名
|希望小売価格（税別）
|提供開始時期
|ノートPC
|FUJITSU Notebook LIFEBOOK U939X/B
|326,800円～
|2019年7月下旬
|FUJITSU Notebook LIFEBOOK U939/B
|229,800円～
|2019年7月中旬
|FUJITSU Notebook LIFEBOOK S938/B
|333,600円～
|FUJITSU Notebook LIFEBOOK A749/B
|232,100円～
|FUJITSU Notebook LIFEBOOK A579/B
|179,600円～
|デスクトップPC
|FUJITSU Desktop ESPRIMO Q558/B
|146,000円～
|2019年8月下旬
|FUJITSU Desktop ESPRIMO D958/B
|201,800円～
|FUJITSU Desktop ESPRIMO D588/B
|162,300円～
|FUJITSU Desktop ESPRIMO D558/B
|156,600円～
|FUJITSU Desktop ESPRIMO K558/B
|254,000円～
|ワークステーション
|FUJITSU Workstation CELSIUS W580
|233,800円～
|2019年8月下旬
|FUJITSU Workstation CELSIUS J580
|233,800円～