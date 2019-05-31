マウスコンピューターのゲーミングブランド「G-Tune」は、対象のゲーミングPCを最大60,000円の値引き価格で販売する「ゲーマー応援★タイムセール」を実施中。期間は6月6日11時までだ。おもにミドルハイからハイエンドクラスのモデルが用意されており、一例は以下の通り。
NEXTGEAR i690GA4
「インテル ゲーマー応援キャンペーン REIWA」の対象モデルでもあるゲーミングデスクトップPC。購入した人には「レインボーシックス シージ」をプレゼント（毎月先着500本、合計2,000本）。
- 価格：通常219,800円のところ199,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-9700K（3.60GHz）
- メモリ：PC4-19200 16GB（8GB×2、最大64GB）
- ストレージ：256GB M.2 NVMe SSD、1TB SATA HDD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2070 8GB
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet
- 本体サイズ：W210×D524.2×H435 (突起部含む)
- 重さ：約12.6kg
- ※：ディスプレイ、キーボード、マウスはオプション
NEXTGEAR-NOTE i7950PA1
「インテル ゲーマー応援キャンペーン REIWA」の対象モデルでもあるゲーミングノートPC。購入した人には「レインボーシックス シージ」をプレゼント（毎月先着500本、合計2,000本）。
- 価格：通常459,800円のところ399,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i9-9900K（3.60GHz）
- メモリ：PC4-19200 64GB（16GB×4、最大64GB）
- ストレージ：「512GB M.2 NVMe SSD」×2基、2TB SATA HDD
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 2080 8GB
- 光学ドライブ：なし
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE802.11ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
- バッテリー駆動時間：約2.2時間
- 本体サイズ：W418×D295.3×H41.5 (突起部含まず)
- 重さ：約4.4kg