ティ・アール・エイは5月21日、cheeroブランドの大容量モバイルバッテリー「cheero Power Plus 5 10000mAh with Power Delivery 18W」を発表した。Amazon.co.jp、Yahoo!ショッピング、楽天市場で販売し、価格は3,480円(税込)。発売を記念して、ティ・アール・エイは各サイトにて、cheero Power Plus 5 10000mAh with Power Delivery 18Wを2,980円で販売するキャンペーンを行っている。

cheero Power Plus 5 10000mAh with Power Delivery 18W

10,000mAhの大容量バッテリを搭載しながら、コンパクトな設計を実現したモバイルバッテリ。iPhone 8で約3.5回、Galaxy S9で約2回分のフル充電が行える計算となる。急速充電規格Power Delivery 3.0に対応し、PD対応USBアダプタを使って本体を充電すると、約3時間でフル充電できるという。

ボディはアルミ素材で、カラーはメタリックグレー。本体には残容量が1%きざみで表せるデジタルインジケーターを搭載している。

本体サイズは約46×98×24mm、重さは約205g。入力は5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W max)PD3.0、出力はUSB Type-C(PD)側が5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(18W max)PD3.0、USB Type-A側が5V/2.4A。2ポート合計で最大18Wの出力が可能だ。