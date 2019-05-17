ASUS JAPANは5月17日、チップセットにIntel B365を搭載したATXマザーボード「PRIME B365-PLUS」を発売した。店頭予想価格は税込12,000円前後。
Intel B365はLGA1151プラットフォーム向けチップセットで、Intel B360の後継となる。PCI Expressのレーン数が12→20と増えたのが特徴だ。
「PRIME B365-PLUS」は、CPUファンとケースファンを細かく制御できる「Fan Xpert 2+」や、従来のPCI Express x16スロットよりも高い強度を備える「SafeSlot Core」を搭載する。
|■主な仕様
|ソケット
|LGA 1151
|チップセット
|Intel B365
|メモリ
|DDR4-2666×4(最大64GB)
|拡張スロット
|PCI Express 3.0x16×2、PCI Express 3.0x1×4
|ストレージ
|SATA 6Gbps×6、M.2×2
|ネットワーク
|Gigabit Ethernet×1(Realtek RTL8111H)
|サウンド
|Realtek ALC887
|フォームファクタ
|ATX
|そのほか
|USB 3.1 Gen 1×8, USB 2.0×6、HDMI 1.4b×1, DVI-D×1, D-sub×1など