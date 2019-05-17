ASUS JAPANは5月17日、チップセットにIntel B365を搭載したATXマザーボード「PRIME B365-PLUS」を発売した。店頭予想価格は税込12,000円前後。

  • PRIME B365-PLUS

Intel B365はLGA1151プラットフォーム向けチップセットで、Intel B360の後継となる。PCI Expressのレーン数が12→20と増えたのが特徴だ。

「PRIME B365-PLUS」は、CPUファンとケースファンを細かく制御できる「Fan Xpert 2+」や、従来のPCI Express x16スロットよりも高い強度を備える「SafeSlot Core」を搭載する。

■主な仕様
ソケット LGA 1151
チップセット Intel B365
メモリ DDR4-2666×4(最大64GB)
拡張スロット PCI Express 3.0x16×2、PCI Express 3.0x1×4
ストレージ SATA 6Gbps×6、M.2×2
ネットワーク Gigabit Ethernet×1(Realtek RTL8111H)
サウンド Realtek ALC887
フォームファクタ ATX
そのほか USB 3.1 Gen 1×8, USB 2.0×6、HDMI 1.4b×1, DVI-D×1, D-sub×1など