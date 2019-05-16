マウスコンピューターの公式通販サイトでは、2019年5月29日13時までとなる期間限定タイムセールを実施中だ。ノートPCを最大10,000円引きで購入できる。5月16日時点の対象モデルは以下の2機種だ。
15.6型フルHDノートPC「m-Book K690XN-M2SH2」
- 価格：通常119,800円のところ114,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-8750H（2.20GHz）
- メモリ：16GB
- ストレージ：256GB M.2 SATA SSD、1TB SATA HDD
- グラフィックス：GeForce MX150 2GB
- ディスプレイ：15.6型ノングレア、フルHD（1,920×1,080ドット）
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE 802.11 ac/a/b/g/n、Bluetooth 5
- インタフェース類：USB 3.1 Type-C、USB 3.1 Type-A、USB 3.0、USB 2.0、D-Sub、HDMI、100万画素Webカメラ、UHS-I対応SD/SDHC/SDXCリーダーなど
- バッテリー駆動時間：約6.7時間
- 本体サイズ：W378×D267×H25.4mm
- 重さ：約2.4kg
13.3型4KノートPC「m-Book J371XN-M2SH2」
- 価格：通常139,800円のところ129,800円（税別）
- OS：Windows 10 Home 64bit版
- CPU：Intel Core i7-8550U（1.80GHz）
- メモリ：16GB
- ストレージ：256GB SATA SSD、1TB SATA HDD
- グラフィックス：Intel UHD グラフィックス 620（CPU内蔵）
- ディスプレイ：13.3型グレア、4K（3,840×2,160）
- 通信機能：Gigabit Ethernet、IEEE 802.11 ac/a/b/g/n、Bluetooth 4.2
- インタフェース類：USB 3.0×3、D-Sub、HDMI、200万画素Webカメラ、UHS-I対応SD/SDHC/SDXCリーダーなど
- バッテリー駆動時間：約6.1時間
- 本体サイズ：W324×D234×H22.5mm
- 重さ：約1.5kg