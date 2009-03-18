Lunascapeは18日、世界初のトリプルレンダリングエンジンを搭載する「Lunascape 5.0」正式版を公開した。同社Webサイトからダウンロード可能となる。
Lunascape 5.0はGecko、Webkit、Tridentと主要なブラウザエンジン3つを搭載する世界初のトリプルエンジンを備え、Webサイト閲覧においても重要な要素の一つとなるJavaScriptの実行速度においても世界最速クラスの数値を実現する。正式版では、従来バージョンとなる4.8から大幅な機能改善がおこなわれており、起動速度の向上(バージョン4.8の3倍)、CPUの使用率約50%の低減、WebkitやGeckoエンジンの高速化、閲覧サイトごとにエンジンを切り替える機能などトリプルエンジンの利点を活かしながらパフォーマンスを向上させている。
また、HTMLの構造を分析できるWebkitの機能「Web Inspector」の日本語化搭載、ネットブック向け広画面表示機能、ブックマークレット拡充、多段タブ固定機能などWebクリエイターからネットブックユーザーまでと各ユーザーに向けた機能も搭載する。
Lunascape 5.0 rc3からの新機能・改善点としては、タブバーが複数列になった場合でもタブの位置を固定する多段タブ固定機能のパフォーマンスの改善、新規に開くタブの位置をアクティブタブの右側への変更、メニュー項目の再調整、Gecko使用時におけるパスワードマネージャ機能の搭載、同じくGecko使用時におけるタブの追加/削除のパフォーマンス改善などがおこなわれている。
また、rc3からの不具合修正も多数行われており、以下のような修正がおこなわれている。
rc3からの不具合修正
|rc3からの不具合修正
|内容
|設定のバックアップ時に古い設定がゴミ箱に増えてしまう不具合を修正
|多段タブ固定時にすべてのタブを消しても、+ボタンが消えないことがある不具合を修正
|ステータスバーのメニューからの既定のエンジン選択が、保存されたものと異なる不具合を修正
|プロセスの終了に時間を要する不具合を修正
|Vista環境でUAC（ユーザーアカウント制御）が有効だとGecko/WebKitがインストールできない不具合を修正
|Vista環境でデスクトップテーマ(Vistaテーマ)、Coolスキンを適用して最大化すると上下左右がめり込んでしまう不具合を修正
|Gecko関連
|Gmailでファイル添付ができない不具合を修正
|Gmailのリッチテキストからプレーンテキストへの切り替えが利かない不具合を修正
|ログインダイアログでEscキーが利かない不具合を修正
|リンク上のホイールクリックで新しいタブで開いた際、元のタブがオートスクロールの状態になってしまう不具合を修正
|高度な設定でintegerの項目が編集できない不具合を修正
|アドレス検索が利用できない( I'm Feeling lucky が利用できない)不具合を修正
|Backspaceキーが適切に動作しないことがある不具合を修正
|Webkit関連
|文字を変換してEnterキーを押さずに次の文字を入力すると、変換した文字が消えてしまう不具合を修正
|一部のサイトにログインできない不具合を修正（例：ニコニコ動画、gooブログ）
|WebKitで開いたタブをメニュー[お気に入り]の[お気に入りにまとめて登録]を 実行した際にお気に入りに登録ができない不具合を修正
|Webkitプラグインが環境によって読み込めない不具合を修正
|アクティブなタブをエンジンをGeckoからWebKitに切り替えた直後、ページの上下スクロールができない不具合を修正
|バージョンアップ時にカスタムインストールを選択しないとWebkitのインストールができない不具合を修正