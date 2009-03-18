Lunascapeは18日、世界初のトリプルレンダリングエンジンを搭載する「Lunascape 5.0」正式版を公開した。同社Webサイトからダウンロード可能となる。

Lunascape 5.0はGecko、Webkit、Tridentと主要なブラウザエンジン3つを搭載する世界初のトリプルエンジンを備え、Webサイト閲覧においても重要な要素の一つとなるJavaScriptの実行速度においても世界最速クラスの数値を実現する。正式版では、従来バージョンとなる4.8から大幅な機能改善がおこなわれており、起動速度の向上(バージョン4.8の3倍)、CPUの使用率約50%の低減、WebkitやGeckoエンジンの高速化、閲覧サイトごとにエンジンを切り替える機能などトリプルエンジンの利点を活かしながらパフォーマンスを向上させている。

同社によるSunSpider JavaScript Benchmarkテスト

また、HTMLの構造を分析できるWebkitの機能「Web Inspector」の日本語化搭載、ネットブック向け広画面表示機能、ブックマークレット拡充、多段タブ固定機能などWebクリエイターからネットブックユーザーまでと各ユーザーに向けた機能も搭載する。

Lunascape 5.0 rc3からの新機能・改善点としては、タブバーが複数列になった場合でもタブの位置を固定する多段タブ固定機能のパフォーマンスの改善、新規に開くタブの位置をアクティブタブの右側への変更、メニュー項目の再調整、Gecko使用時におけるパスワードマネージャ機能の搭載、同じくGecko使用時におけるタブの追加/削除のパフォーマンス改善などがおこなわれている。

また、rc3からの不具合修正も多数行われており、以下のような修正がおこなわれている。

rc3からの不具合修正